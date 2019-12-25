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  4. Kuşadası'ndaki 'hortum'u vatandaşlar görüntüledi

Kuşadası'ndaki 'hortum'u vatandaşlar görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 23:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, körfez açıklarında meydana gelen hortum panik yaratırken, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Kuşadası'ndaki 'hortum'u vatandaşlar görüntüledi

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, körfez açıklarında meydana gelen hortum panik yaratırken, vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.
Kuşadası'nda, körfez açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Paniğe neden olan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Görüntülerde, hortumu kayıt altına alan vatandaşların heyecanlı konuşmaları dikkat çekti. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir süre sonra etkisini yitirdi.

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