Kuşadası'ndaki makilik yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Kuşadası'nın kırsal Yaylaköy Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Güneş ışınlarıyla temas eden cam kırıklarının mercek görevi görmesi sonucu otların tutuşmasıyla çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek makilik alana yayıldı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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