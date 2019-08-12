HABER

Kuşadası'ndaki makilik yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 18:37 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Kuşadası'ndaki makilik yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çıkan orman yangında, 2 hektar makilik alan zarar gördü.
Kuşadası'nın kırsal Yaylaköy Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Güneş ışınlarıyla temas eden cam kırıklarının mercek görevi görmesi sonucu otların tutuşmasıyla çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek makilik alana yayıldı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'ndaki makilik yangınında 2 hektarlık alan zarar gördüKuşadası'ndaki makilik yangınında 2 hektarlık alan zarar gördüKuşadası'ndaki makilik yangınında 2 hektarlık alan zarar gördüKuşadası'ndaki makilik yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Osmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyorOsmanlı'nın bayramlaşma salonu 163 yıldır görenleri hayran bırakıyor
Biga'da orman yangını çıktı (1)Biga'da orman yangını çıktı (1)
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıSivas’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Küçük çocuğa kan donduran işkence!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Hamamda korkunç olay! Çırpınmaya başlayınca...

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.