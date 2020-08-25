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Kuşadası’ndaki Ukraynalılar, bağımsızlık günlerini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasının 29’uncu yıl dönümü düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Kuşadası’ndaki Ukraynalılar, bağımsızlık günlerini kutladı

Kuşadası’nda yaşayan Ukraynalılar, ‘24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü’nü Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki etkinliğe; Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu, Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko ile birlikte çok sayıda Ukrayna ve Türk vatandaşı katıldı.

Türkiye ve Ukrayna milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamada internet üzerinden Kuşadası’nın kardeş şehri olan Cherkasy ile canlı bağlantı kuruldu. Yapılan canlı bağlantıda Open World, Ukrainian Business Women ve Telizhenko Fashion House Derneği yöneticileri ve sanatçılarına Kuşadası hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, Türk ve Ukrayna bayraklarının açılmasıyla sona erdi.

'KUŞADASI'NDA YAŞADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Kutlama töreninin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Ukrayna Kültür Derneği Başkanı Svitlana Potapenko, “Kuşadası, yurt dışından gelerek buraya yerleşen yabancılar için bulunmaz imkanlar sağlayan bir şehir. Bizler Kuşadası’nda yaşadığımız için çok mutluyuz. Ayrıca Kuşadası ve Cherkasy Belediyeleri’nin kardeş şehir ilişkileri yürütmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel’e etkinliğimize verdiği destek için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Özge Önderoğlu Akkuyu ise “Ukrayna’nın bağımsızlığını kazanmasının 29’uncu yıl dönümünü Kuşadası Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel adına en içten dileklerimle kutluyorum. Cherkasy ile olan kardeş şehir ilişkimizde ilerde pek çok önemli projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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(İHA)

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