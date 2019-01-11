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Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 15:04 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 175 gram esrar ve 325,86 gram metamfetamin ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 175 gram esrar ve 325,86 gram metamfetamin ile yakalanıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri istihbarat çalışmasıyla B.K.'nin (36), ilçeye uyuşturucu getirip, satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine B.K., takibe alındı. Takibin ardından geçen Çarşamba günü B.K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde, özel eğitimli narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada oturma odasında, parkenin altına gizlenmiş 175 gram esrar, 35,86 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
UYUŞTURUCU ARKA KOLTUĞUN ALTINDA BULUNDU
Narkotik ekipleri, yine istihbarat çalışmasıyla bir otomobille İstanbul'dan Kuşadası'na uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Dün, sevkiyatın yapılacağı otomobilin İkiçeşmelik Mahallesi'nde olduğu belirlenip, operasyon yapıldı. Polis, otomobile, 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak, araçtaki 2 kişi ihtara uymarak kaçmaya başladı. Polis, telsiz anonsları ile otomobilin gittiği güzergah üzerindeki ekipleri uyardı. Kısa süren kovalamacanın ardından yolu kesen polis otomobili durdup içindeki E.B. (43) ile Azerbaycan uyruklu S.K.'yi (28) gözaltına alındı. Narkotik köpeği 'Aşil' ile otomobilde yapılan aramada arka koltuk altına saklanmış 290 gram metamfetamin ele geçirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden B.K. hakkında 'uyuşturucu madde satmak' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, E.B.'nin de 3 ayrı 'göçmen kaçakçılığı ve basit yaralama' suçlarından arandığı belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve E.B., tutuklandı. Azerbaycan uyruklu S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklamaKuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklamaKuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

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