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Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.01.2019 14:32 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, evlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, evlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu sattığını belirlediği A.G. (45) ve F.S.'yi (38) bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından dün sabah harekete geçen polis, şüphelilerden A.G.'nin Hacıfeyzullah Mahallesi, F.S.'nin de Soğucak Mahallesi'ndeki evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, 19 adet, 'fişek' olarak bilinen birer içimlik sarılmış toplam 352 gram esrar, 2,88 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. A.G. ve F.S. gözaltına alındı.
Polisteki, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kuşadası'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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