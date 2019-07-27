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Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda Roman Dernekleri Başkanı’nın 25 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren 27 yaşındaki roman müzisyen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan ve Kuşadası’nda eğlence yerlerinde müzisyenlik yapan 27 yaşındaki Sebahattin Görer isimli bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı.

Kuşadası’nda Roman Dernekleri Başkanı’nın 25 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren 27 yaşındaki roman müzisyen çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak’ta yaşayan ve Kuşadası’nda eğlence yerlerinde müzisyenlik yapan 27 yaşındaki Sebahattin Görer isimli bir genç, aynı mahallede yaşadığı bir genç kıza mesaj attı. Mesajlardan haberdar olan genç kızın ağabeyi 25 yaşındaki Sergen Yükçü ise sinirlenerek, mesajı atan Sebahattin Görer’i aradı. Telefonda yaşanan tartışmanın ardından iki genç, randevulaşarak Yılancı Burnu Mevkiinde buluştu. İki gencin buluşması sırasında başlayan tartışmada, Sebahattin Görer, belinden çıkardığı bıçakla Sergün Yükçü’yü bıçakladı. Kalbinden bıçak darbesi alan Sergen Yükçü olay yerinde hayatını kaybetti. Roman bir gencin, Ege ve Anadolu Roman Dernekleri Başkanı Hasan Yükçü’nün oğlu olan bir başka roman genci öldürdüğü haberini duyan Tepe Sokak sakinleri olayın meydana geldiği Yılancı Burnu mevkiine akın etti. Ölen gencin ailesi ve yakınları olay yerinde ağıtlar yaktı.
Cinayetin ardından roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hacıfeyzullah Mahallesi’nde Kuşadası polisi tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlara kapatan polis ekipleri, mahalledeki tüm sokaklarda da devriye ekipleri görevlendirdi. Polisin geniş güvenlik önlemleri almasının ardından olayda hayatını kaybeden Sergün Yükçü, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Sebahattin Görer isimli roman genç ise olayın hemen ardından polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından bugün mahkemeye sevk edilen Sebahattin Görer, mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu. Zanlının mahkemeye sevk edilmesi sırasında bölgede polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı

Kuşadası’nı karıştıran bıçaklı cinayetin zanlısı tutuklandı
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