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Kuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin ilk turizmci esnafından olan, hakkında kitaplar yazılıp, 'Kuşadalı Bir Yurttaş' adlı belgeseli çekilen ve 92 yaşında yaşamını yitiren İsmail Dirim, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin ilk turizmci esnafından olan, hakkında kitaplar yazılıp, 'Kuşadalı Bir Yurttaş' adlı belgeseli çekilen ve 92 yaşında yaşamını yitiren İsmail Dirim, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Kuşadası'na olan sevgisiyle, topluma, kültür- sanata, demokrasiye olan tutkusu ve yardımseverliği ile tanınan İsmail Dirim, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bu sabah saatlerinde son yıllarını geçirdiği Kuşadası Belediyesi Huzurevi'nde yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Dirim'in sevenleri yasa boğuldu. Kuşadası'ndaki resmi törenlerin yapıldığı Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı, 7 Eylül İlkokulu bahçesindeki Atatürk heykelini ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki Uğur Mumcu anıtını yaptıran Dirim için bugün ikindide Kuşadası Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kuşadası'nda turizmin başlamadığı yıllarda ilçede çırçır fabrikası ve un değirmeni bulunan, 1960'lı yılların başında gelmeye başlayan turistlerle esnaflığa adım atıp, hediyelik ürünler satan, Kuşadası'nda 'Tek fiyat uygulaması' ve 'Satılan mal geri alınır' uygulamaları ile de bilinen Dirim için düzenlenen törene, oğlu Hilmi Dirim, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile sevenleri katıldı. Cenazede babasının tabutu başından bir an olsun ayrılmayan Hilmi Dirim, taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Dirim'in Adalızade Mezarlığı'na götürülen cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandıKuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandıKuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandıKuşadası'nın ilk turizmcilerinden İsmail Dirim son yolculuğuna uğurlandı

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