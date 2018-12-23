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Kuşatma altındaki Taiz'de hayat zor şartlar altında devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Husilerin 2015 yılından bu yana kuşatma altında tuttuğu, İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarında insani koridor açılmasına karar verilen Taiz kentinde asgari yaşam koşulları güçlükle sağlanıyor - Kent merkezinin büyük kısmı Yemen hükümetine bağlı güçlerin kontrolü altındayken, kent merkezinin bir kısmı ve çevresi ise Husilerin denetiminde - Savaştan önce musluklardan ayda bir su akarken, bu süre savaş sonrası 50 güne kadar çıktı - "Kültür başkenti" olarak adlandırılan Taiz kentindeki okullar, savaşta karargâh olarak kullanılmasından dolayı kullanılamaz hale geldi

TAİZ (AA) - SAİD İBİCİOĞLU - Yemen'deki iç savaşta, 2015’ten bu yana Husilerin kuşatması altında bulunan, İsveç'teki Yemen konulu istişare toplantılarında da insani koridor açılmasına karar verilen Taiz kentinde asgari yaşam koşulları güçlükle sağlanıyor.

Yemen'in batısındaki yaklaşık 3 milyon nüfuslu Taiz kenti, 4 yıldır Husilerin kuşatması altında. Kent merkezinin büyük kısmını Yemen hükümetine bağlı güçler kontrol ediyor, merkezin bir kısmı ve çevresi de Husilerin denetiminde.

- Kentte 4 yıldır elektrik yok

Taiz içindeki elektrik hatları tamamen çökmüş durumda. Bunun yanı sıra Marib ilinden gelen ana elektrik hattının da Husiler tarafından kesilmesi, kenti 4 yıldır elektriksiz bir yaşama mahkum etti. Halk, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için güneş panelleri ve jeneratörlere ihtiyaç duyuyor.

Gündüz normal bir kent görünümündeki Taiz, gece karanlığa gömülürken caddelerdeki birkaç sokak lambası da saat 23.00'ten sonra yakıt tasarrufu için söndürülüyor.

- Taiz'e 50 günde bir su geliyor

Uzun süredir savaşın pençesindeki Taiz'de ciddi anlamda su krizi de baş gösterdi. Savaştan önce musluklardan ayda bir su akarken, bu süre savaş sonrası 50 güne kadar çıktı.

Savaş öncesi kentin su ihtiyacını karşılayan kuyuların birçoğunun Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde kalması ve hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelerde bulunan kuyuların çoğunun çalışamaz durumda olması sebebiyle kentteki su krizi daha da derinleşiyor.

Altyapının tahrip olduğu kentteki su şebekesinin büyük çoğunluğu çökmüş ya da su boruları tıkanmış durumda. Kentteki birçok bölgeye su 50 günde bir defa ulaşıyor. Kuyulardan su taşımak için ise yeterli sayıda tanker bulunmuyor.

- Gıda fiyatları arttı

Öte yandan kentin tamamen kuşatma altında bulunduğu dönemde insanların omuzlarında dağ yollarından taşıyarak kente soktuğu gıda maddelerine ulaşmak, Taiz'e giriş-çıkış yolu açılmasından sonra kolaylaştı. Ancak bu kez de dağlık araziden geçen yol sebebiyle artan nakliye ücretleri gıda fiyatlarına ciddi oranda yansıdı.

Taiz'i başkent Sana ile şu anki geçici başkent Aden'e bağlayan ana yollar ise Husiler tarafından tamamen kapatıldı.

- Eğitim sistemi çökmenin eşiğinde

Yemen'de eğitim düzeyinin yüksek olmasıyla bilinen ve "kültür başkenti" olarak adlandırılan Taiz kentindeki okullar, Husiler tarafından karargâh olarak kullanıldığı için ağır hasara uğradı.

Sağlam kalan okulların birçoğu ise içindeki eşyaların kullanılamayacak durumda olması sebebiyle hizmet veremiyor.

En son 6 Aralık'ta İsviçre'de başlatılan yeni bir müzakerede, Yemenli taraflar, esirlerin serbest bırakılması, Hudeyde kentinde çatışmaların durması, Merkez Bankası, Taiz kentine uygulanan kuşatma, çatışmalardan zarar görenlere insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı olmak üzere 6 ana konu üzerinde müzakere yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
altyapı Taiz Yemen

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