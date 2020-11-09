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Kuşatmadan kaçan Ermenistan birlikleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 13:55 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın Zarisli köyü yakınlarındaki kuşatmadan kaçan Ermenistan birlikleri Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Laçin-Şuşa koridorundaki Zarisli köyü yakınlarında kuşatmayı kırmak için Azerbaycan ordusuna saldırdığını açıkladı.

Azerbaycan’ın Zarisli köyü yakınlarındaki kuşatmadan kaçan Ermenistan birlikleri Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Laçin-Şuşa koridorundaki Zarisli köyü yakınlarında kuşatmayı kırmak için Azerbaycan ordusuna saldırdığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, kuşatmadan kaçarak Azerbaycan ordusuna saldırmaya çalışan Ermenistan ordusuna ait 1 tank ve 1 Zırhlı Piyade Aracın İHA’lar ile imha edildiği kaydedildi.
Bakanlık, operasyonlarla ilgili görüntüleri paylaştı.

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