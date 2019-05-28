Kushner Barış Planına Destek İçin Ortadoğu’da

Başkan Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununa yönelik barış planını hazırlamakta olan Beyaz Saray üst düzey danışmanı ve Trump’ın damadı Jared Kushner beraberindeki heyetle Ortadoğu’yu ziyaret ediyor.

Kushner’a ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisi Jason Greenblatt ve İran özel temsilcisi Brian Hook da eşlik ediyor. Bölge turuna Fas’ın başkenti Rabat’tan başlayan heyet, oradan Amman ve Küdüs’e gidecek.

Kushner haftanın sonundaysa İsviçre’nin Montreux kentinde konuşmacı olacağı Bilderberg konferansına katılacak, daha sonraysa Başkan Trump’a üç günlük Londra ziyaretinde eşlik edecek.

Kushner ve Greenblatt Şubat ayında da Ortadoğu planının ekonomi bölümüne destek arayışıyla Körfez ülkelerini ziyaret etmişti.

Kushner, Trump’ın uzun süredir beklenen İsrail-Filistin barış planının ilk kısmını 25-26 Temmuz’da Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılması planlanan konferansta açıklayacak.

Trump planı şimdiden “yüzyılın anlaşması” olarak değerlendiriyor. Planın Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne Arap ülkelerince yatırımlar yapılmasını teşvik edeceği belirtiliyor.