Kushner: Filistinlilerin kendilerini yönetebileceği şüpheli

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetebilecekleri bir idare kurabileceklerinden kuşku duyduğunu, bu konuda sadece "Günün birinde bu seviyeye gelmelerinin" umulabileceğini ifade etti. Uzun süredir hazırlıklarını yaptığı Ortadoğu barış planı ile ilgili olarak bir Amerikan Axios haber sitesinin sorularını yanıtlayan Kushner, Filistinlilerin İsrail hükümetinden ve ordusundan tamamen bağımsız bir idare beklentisiyle ilgili bir soruya da, "Filistinlilerin düzgün bir hükümet yapısı ve makul bir güvenlik sistemi yok. İnsanlar korku ve dehşet içinde yaşıyor. O yüzden bu çıtanın çok yukarıda olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi. Kushner, geçen hafta Ortadoğu ülkelerine yaptığı resmi ziyaretlerden önce verdiği röportajda ayrıca Filistin idaresi altındaki bölgelerin, adaletli bir hukuk sistemi, basın ve düşünce özgürlüğü ve dini hoşgörü eksikliği nedeniyle yatırımcılar için cazip olmadığını öne sürdü.

Tüm bunlara rağmen Filistinlilerin de kendi kaderini tayin hakkı olduğunu dile getiren Kushner, bununla ilgili ayrıntılara değinmedi. Filistinlilerin Kushner'e güvenip güvenmediği ile ilgili bir soruya da cevap veren Jared Kushner, "Ben bana güvenilmesi için burada değilim" yanıtın verdi. Kushner, hazırladığı planı onaylayacak olan kişilerin bu taslağa, onlara daha iyi bir hayat sunup sunmayacağından yola çıkarak karar vereceğini dile getirdi.

Kushner iki devletli çözüme sıcak bakmıyor

Jared Kushner tarafından hazırlanan ve öncelikli olarak İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunlara son vermeyi hedefleyen planın ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Planın ekonomik boyutunun, 25-26 Haziran tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak bir konferansta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Söz konusu plan hakkında şu ana dek bilinenler Kushner'in konu hakkında yaptığı açıklamalardan ibaret. Buna göre planda iki devletli bir çözüm, yani Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olması öngörülmüyor. Ancak Kushner şu anki verilere göre, barış planı kapsamında Filistinlilere kapsamlı bir ekonomik yardım paketi önerecek.