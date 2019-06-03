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Kushner: Filistinlilerin kendilerini yönetebileceği şüpheli

03.06.2019 14:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, hazırladığı Ortadoğu barış planıyla ilgili olarak, Filistinlilerin şu an için kendi kendilerini yönetebilecek bir durumda olmadıklarını söyledi.

Kushner: Filistinlilerin kendilerini yönetebileceği şüpheli

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Filistinlilerin kendi kendilerini yönetebilecekleri bir idare kurabileceklerinden kuşku duyduğunu, bu konuda sadece "Günün birinde bu seviyeye gelmelerinin" umulabileceğini ifade etti. Uzun süredir hazırlıklarını yaptığı Ortadoğu barış planı ile ilgili olarak bir Amerikan Axios haber sitesinin sorularını yanıtlayan Kushner, Filistinlilerin İsrail hükümetinden ve ordusundan tamamen bağımsız bir idare beklentisiyle ilgili bir soruya da, "Filistinlilerin düzgün bir hükümet yapısı ve makul bir güvenlik sistemi yok. İnsanlar korku ve dehşet içinde yaşıyor. O yüzden bu çıtanın çok yukarıda olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi. Kushner, geçen hafta Ortadoğu ülkelerine yaptığı resmi ziyaretlerden önce verdiği röportajda ayrıca Filistin idaresi altındaki bölgelerin, adaletli bir hukuk sistemi, basın ve düşünce özgürlüğü ve dini hoşgörü eksikliği nedeniyle yatırımcılar için cazip olmadığını öne sürdü.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı

Tüm bunlara rağmen Filistinlilerin de kendi kaderini tayin hakkı olduğunu dile getiren Kushner, bununla ilgili ayrıntılara değinmedi. Filistinlilerin Kushner'e güvenip güvenmediği ile ilgili bir soruya da cevap veren Jared Kushner, "Ben bana güvenilmesi için burada değilim" yanıtın verdi. Kushner, hazırladığı planı onaylayacak olan kişilerin bu taslağa, onlara daha iyi bir hayat sunup sunmayacağından yola çıkarak karar vereceğini dile getirdi.

Kushner iki devletli çözüme sıcak bakmıyor

Jared Kushner tarafından hazırlanan ve öncelikli olarak İsrail ile Filistinliler arasındaki sorunlara son vermeyi hedefleyen planın ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Planın ekonomik boyutunun, 25-26 Haziran tarihlerinde Bahreyn'de yapılacak bir konferansta kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Söz konusu plan hakkında şu ana dek bilinenler Kushner'in konu hakkında yaptığı açıklamalardan ibaret. Buna göre planda iki devletli bir çözüm, yani Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olması öngörülmüyor. Ancak Kushner şu anki verilere göre, barış planı kapsamında Filistinlilere kapsamlı bir ekonomik yardım paketi önerecek.

Pompeo'nun yaklaşımı temkinli

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Kushner tarafından hazırlanan Ortadoğu barış planından çok ümitli olmadığını belirtti. Amerikan Washington Post gazetesinde, Pompeo'nun bir araya geldiği Amerikan Yahudi Cemaati'nin önde gelen isimlerine, söz konusu planın reddedilebileceğini söylediği kaydedildi. Gazete, buluşmadan elde ettiği bir ses kaydına dayandırdığı haberinde Pompeo'nun planla ilgili olarak, "İnsanlar nihayetinde 'Çok da orijinal değil, benim açımdan pek de iyi değil' diyebilirler" ifadesini kullandığını duyurdu. Haberde Pompeo'nun ayrıca, bazı kişilerin Amerikan planının sadece İsrail'i mutlu edeceği yönündeki fikirleri anlayabileceğini kaydettiği ancak plana bir şans verilmesini istediği de vurgulandı.

AFP, ET/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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