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"Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan ziyareti fona dönüştü" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 18:29 | Son Güncelleme

Amerikan New York Times gazetesi, Jared Kushner ve kardeşi Josh'un Suudi Arabistan'a ekim 2017'de yaptıkları ziyareti ve ziyaretin ardından yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı - Gazete ziyaret sonrası Josh Kushner'in şirketi Thrive Capital'e 1 milyar dolar, Oscar Health'e 165 milyon dolar yatırım geldiğini yazdı - Uzmanlar, Jared Kushner'in Beyaz Saray'daki görevini, Suudi Arabistan yatırımları konusunda kullanmış olması durumunda hukuki olarak sıkıntıya düşebileceğini belirtti

The New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ve kardeşi Josh'un, 2017'de Suudi Arabistan'a yaptıkları ziyaretin ardından, Josh'un şirketlerine milyonlarca dolar fon "aktığını" yazdı.

NYT'de David D. Kirkpatrick imzasıyla yayımlanan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan bir haberde, Kushner kardeşlerin ekim 2017'de Riyad'a yaptıkları ziyaret ve ardından Josh Kushner'in şirketine gelen yatırımlar masaya yatırıldı.

Jared Kushner'in 2017'deki siyasi amaçlı gezisinin başlangıcından bir gün önce kardeşi Josh'un da Riyad'a gittiğine işaret edilen haberde, birçok kaynağın, Josh'un birçok Suudi üst düzey yetkili ile iş görüşmeleri yaptığını söylediği vurgulandı.

Josh Kushner'in bu tarihlerde Riyad'da yapılan bir yatırımcı konferansına da katılarak, Suudi yetkililerle özel görüşmeler peşinde koştuğu da ifade edildi.

Haberde, Josh Kushner'in girişim sermayesi firması Thrive Capital yetkililerinin, söz konusu ziyaretin resmi bir fon toplama için olmadığını söylediklerine işaret edilerek, "Ancak bir yıl sonra, Thrive Capital 1 milyar dolar fon topladı. Ayrıca, Josh Kushner ile konferans esnasında konuşan iki kişi, Kushner'in sürekli 2012'de kurduğu sağlık sigortası girişimi Oscar Health'i tanıttığını belirtti. Konferanstan 5 ay sonra bu şirket de 165 milyon dolar finansman aldığını duyurdu." ifadesine yer verildi.

- Jared Kushner, Thrive Capital'den 8,2 milyon dolar kazanç sağlamış

Oscar Health Sözcüsü, bu şirkete doğrudan Suudi yatırımı olduğuna dair bir bilgisi olmadığını belirtirken, Thrive Capital yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Jared Kushner'in 2017 ocak ayına kadar Thrive Capital'in yönetim ve yatırım bölümlerinde aktif rol aldığına işaret edilen haberde, Kushner'in Beyaz Saray'daki görevi esnasında da bu şirketten en az 8,2 milyon dolar kazanç sağladığı kaydedildi.

Jared Kushner'in sözcüleri, kardeş Josh'un Riyad temasları hakkında Jared'in bilgisi olup olmadığına dair yorum yapmazken, hükümet etiği üzerine uzmanlaşan avukat Jan Baran NYT'ye yaptığı açıklamada, "Thrive Capital'in yürüttüğü bir yatırım fonu Jared Kushner için hukuki sıkıntı yaratmaz ancak Jared Kushner, Suudi yatırımları konusunda Beyaz Saray'daki görevini kullanmışsa iş değişir." yorumunda bulundu.

- Kushner-Bin Selman ilişkisi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Kushner arasındaki yakın ilişki uzun zamandır eleştiri konusu oluyordu. ABD basını ve kamuoyu, Katar'a abluka, Yemen'deki iç savaş ve Suudi Arabistan'daki "haksız tutuklamalar" nedeniyle bu ilişkiye çok sıcak bakmıyordu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi üzerine gözler yeniden Bin Selman-Kushner ilişkilerine çevrilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Jared Kushner Josh Kushner Suudi Arabistan

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