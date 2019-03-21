"Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan ziyareti fona dönüştü" iddiası

The New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner ve kardeşi Josh'un, 2017'de Suudi Arabistan'a yaptıkları ziyaretin ardından, Josh'un şirketlerine milyonlarca dolar fon "aktığını" yazdı.

NYT'de David D. Kirkpatrick imzasıyla yayımlanan ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan bir haberde, Kushner kardeşlerin ekim 2017'de Riyad'a yaptıkları ziyaret ve ardından Josh Kushner'in şirketine gelen yatırımlar masaya yatırıldı.

Jared Kushner'in 2017'deki siyasi amaçlı gezisinin başlangıcından bir gün önce kardeşi Josh'un da Riyad'a gittiğine işaret edilen haberde, birçok kaynağın, Josh'un birçok Suudi üst düzey yetkili ile iş görüşmeleri yaptığını söylediği vurgulandı.

Josh Kushner'in bu tarihlerde Riyad'da yapılan bir yatırımcı konferansına da katılarak, Suudi yetkililerle özel görüşmeler peşinde koştuğu da ifade edildi.

Haberde, Josh Kushner'in girişim sermayesi firması Thrive Capital yetkililerinin, söz konusu ziyaretin resmi bir fon toplama için olmadığını söylediklerine işaret edilerek, "Ancak bir yıl sonra, Thrive Capital 1 milyar dolar fon topladı. Ayrıca, Josh Kushner ile konferans esnasında konuşan iki kişi, Kushner'in sürekli 2012'de kurduğu sağlık sigortası girişimi Oscar Health'i tanıttığını belirtti. Konferanstan 5 ay sonra bu şirket de 165 milyon dolar finansman aldığını duyurdu." ifadesine yer verildi.