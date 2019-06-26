HABER

Kushner, Manama'da sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 04:21 | Son Güncelleme

Kushner, Manama'da sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı

MANAMA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Bahreyn çalıştayının açılışında yaptığı konuşma sırasında bölge ülkelerine ait sınırların olmadığı bir harita gösterildi.

Söz konusu videoda, bölgede özellikle Gazze ve Batı Şeria'daki altyapı, teknoloji, eğitim ve enerji alanlarındaki projelere ait görüntülere yer verilirken, İsrail ve Filistin de dahil olmak üzere ülkelerin sınırlarına işaret edilmedi.

ABD'nin çekişmelerin çözümü için tarihi bir fırsat olduğuna dair açıklamalarına rağmen, sunulan görüntüde, sınırların çizilmediği İsrail, Filistin'in ve bölge ülkelerinin bulunduğu haritaların görüntüleri üzerinden yatırım ve kalkınma projelerinin tanıtımı yapıldı.

Kushner'in konuşması sırasında ekrana getirilen haritalarda sınırların olmaması arzulanan Filistin devletinin kapsadığı topraklara ilişkin olasılıklar ve spekülasyonların kapısını açtı.

Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan enerji, eğitim, teknoloji ve altyapıya ilişkin projelerin tanıtım videosunda siyasi konulara ve İsrail'in, Gazze'ye abluka ve diğer bölgelerdeki gayrimeşru yerleşimlerine ilişkin uygulamalarına değinilmedi.

Görüntüde, Gazze ile Batı Şeria arasındaki bağ, Akdeniz'de doğal gaz gibi stratejik sektörlere ilişkin kurulması planlanan projelerin idaresine dair düzenlemeler, özellikle güvenlik ve gelirlerin dağıtımı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Evsahibi Bahreyn'in yanı sıra konferansa, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas katılıyor.

Filistin'in boykot ettiği konferansa, İsrail'den iş insanları ve basın mensupları katılıyor.

Dün başlayan "Refah için Barış" adlı Manama Konferansı bugün devam edecek.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
436 litre sahte içki ele geçirildi!436 litre sahte içki ele geçirildi!
Görenler şaşkına döndü! Vatandaşların ilgi odağı olduGörenler şaşkına döndü! Vatandaşların ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Manama Konferansı

En Çok Okunan Haberler

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

İran’dan ABD'ye uyarı: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı açıklandı!

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

Otobüste 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Büyük panik! Hastalar bahçeye tahliye edildi!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Yoldan geçen vatandaşlar fark etti! Korkutan yangın!

Baba oğul aynı gün defnedildi

Baba oğul aynı gün defnedildi

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

Sadece hayvanını otlatmak istemişti! Korkunç son

Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!

Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!

436 litre sahte içki ele geçirildi!

436 litre sahte içki ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.