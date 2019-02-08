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Kushner Ortadoğu Turuna Çıkacak

08.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner Şubat ayının sonlarında 5 Arap ülkesine ziyarette bulunacak. Bu ziyaret kapsamında Kushner, uzun süredir beklenen Amerika’nın Ortadoğu barış planının ekonomik ayağı konusunda bilgi verecek ve destek isteyecek.

Kushner Ortadoğu Turuna Çıkacak

Başkan Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner Şubat ayının sonlarında 5 Arap ülkesine ziyarette bulunacak. Bu ziyaret kapsamında Kushner, uzun süredir beklenen Amerika’nın Ortadoğu barış planının ekonomik ayağı konusunda bilgi verecek ve destek isteyecek.

Kushner’in, ziyaret kapsamında Ortadoğu Temsilcisi Jason Greenblatt’la birlikte Amman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Bir hafta sürmesi beklenen ziyaretler kapsamında bir iki ülkenin daha ziyaret edilebileceği ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin de katılacağı ziyaretler kapsamında Kushner’in planın siyasi ayağını gündeme getirmeyeceği sadece ekonomik yönü üzerinde duracağı belirtiliyor.

Filistin yardımı

Yetkililer Amerika heyetinin yapacağı ziyaretlerde Filistin halkına yönelik yardımlar ve ekonomik yatırımlar konusunda nabız yoklayacağını söylüyorlar.

Gazetecilere bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, Jared Kushner’in planın ekonomik ayağı konusunda destek almasının önemli olduğunu ancak destek bulması halinde planın yürürlüğe girebileceğini anlattı.

Söz konusu ekonomik ayağın Gazze şeridine uluslararası yardım konusunu da içerdiği ifade ediliyor.

Siyasi konular

Yetkililer Kushner’in görüşeceği Arap yetkililerin ekonomik meselelerde karar vermek adına aslen planın siyasi ayağına dair de bilgilere sahip olmak isteyeceklerine dikkat çekiyorlar.

Konuya ilişkin konuşan bir yetkili, “Siyasi planı kabul etmeden ekonomik plana destek vermeyeceklerdir, bunu biliyoruz. Dolayısıyla siyasi plan konusunda ikan olmaları ekonomik plana verecekleri destek konusunda etkili olacaktır.” diye konuştu.

Başkan Donald Trump’ın Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı barış planının ortaya çıkmasını geciktirdi.

Beyaz Saray çevrelerinde genel kanı, barış planının İsrail’de 9 Nisan’da yapılacak seçimlerin ardından ortaya çıkacağı şeklinde.

Kudüs konusu

Barış planının hassas olan Kudüs’ün statüsü konusunda nasıl bir öneri içereceği bilinmiyor. Filistin şehrin doğu tarafının kendilerinin gelecekteki başkenti olmasını talep ediyor.

Filistin Lideri Mahmud Abbas Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından olası barış planı üzerinde yorum yapmıyor.

Amerikalı yetkililer Mahmud Abbas’ın da planı okuyup değerlendirmesi ve masaya oturmasını umduklarını söylüyorlar.

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