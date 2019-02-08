Kushner Ortadoğu Turuna Çıkacak

Başkan Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner Şubat ayının sonlarında 5 Arap ülkesine ziyarette bulunacak. Bu ziyaret kapsamında Kushner, uzun süredir beklenen Amerika’nın Ortadoğu barış planının ekonomik ayağı konusunda bilgi verecek ve destek isteyecek.

Kushner’in, ziyaret kapsamında Ortadoğu Temsilcisi Jason Greenblatt’la birlikte Amman, Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Bir hafta sürmesi beklenen ziyaretler kapsamında bir iki ülkenin daha ziyaret edilebileceği ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililerin de katılacağı ziyaretler kapsamında Kushner’in planın siyasi ayağını gündeme getirmeyeceği sadece ekonomik yönü üzerinde duracağı belirtiliyor.

Filistin yardımı

Yetkililer Amerika heyetinin yapacağı ziyaretlerde Filistin halkına yönelik yardımlar ve ekonomik yatırımlar konusunda nabız yoklayacağını söylüyorlar.

Gazetecilere bilgi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, Jared Kushner’in planın ekonomik ayağı konusunda destek almasının önemli olduğunu ancak destek bulması halinde planın yürürlüğe girebileceğini anlattı.