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Kushner ve Ekibi İsrail Heyetiyle Fas'a Gidecek

15.12.2020 20:30 | Son Güncelleme:
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Kushner ve Ekibi İsrail Heyetiyle Fas'a Gidecek

Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanlarından ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, beraberindeki bir heyetle İsrail ve Fas’ı ziyaret edecek. Ziyaretin amacı iki ülke arasında geçen hafta varılan anlaşmayla ilgili görüşmeler

Beyaz Saray’ın kıdemli danışmanlarından ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, beraberindeki bir heyetle İsrail ve Fas’ı ziyaret edecek. Ziyaretin amacı iki ülke arasında geçen hafta varılan anlaşmayla ilgili görüşmeler.

ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Amerika’dan gidecek heyetle birlikte İsrail’den bir heyetin Tel Aviv’den Rabat’a ilk doğrudan uçuşla Fas’a geçeceklerini söyledi.

Amerikalı ve İsrailli yetkililerin Fas ziyareti, Kushner’ın arabuluculuğunda İsrail ile Fas arasında geçen hafta ilişkileri normalleştirme yönünde anlaşmaya varılmasını takiben yapılıyor.

Kushner ile birlikte heyette ABD Ortadoğu Özel Elçisi Avi Berkowitz ve ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu Direktörü Adam Boehler de yer alacak. Heyetin gelecek hafta Pazartesi yola çıkması bekleniyor.

Tel Aviv’den Fas’ın başkenti Rabat’a ilk doğrudan uçuşun El Al havayolları tarafından yapılması planlanıyor. Uçuşta Kushner ve ekibine eşlik edecek İsrail heyetinin başında ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben-Shabbat olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan’ın ardından Fas, İsrail’in ilişkileri normalleştirme yönünde anlaşmaya vardığı dördüncü Ortadoğu ülkesi oldu.

Kushner ve ekibi bir taraftan da diğer Müslüman ve Arap ülkelerle müzakereleri sürdürerek Başkan Trump’ın 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a teslim etmesinin öncesinde yeni anlaşmaların da imzalanmasını sağlamayı hedefliyor.

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