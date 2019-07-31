Kushner Ziyareti Öncesi İsrail'den Yeni Yahudi Yerleşimleri Adımı

17 Eylül’de yapılacak seçimler öncesinde aşırı milliyetçi Yahudiler’in desteğini almaya çalışan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerini, bu yerleşimleri hukuk dışı olarak gören uluslararası topluma meydan okuyarak ilhak edebileceğinin mesajını vermişti.

Kushner’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve açıklanması sürekli ertelenen planın ayrıntıları ise hala belirsizliğini koruyor.

İsrail’in bu adımı ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu temsilcisi ve damadı olan Jared Kushner’ın üzerinde çalıştığı İsrail-Filistin barış planını görüşmek üzere bölgeye yapacağı ziyaretin öncesinde geldi.

İsrail, Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa edeceğini açıkladı. Filistinli yetkililer ise, Trump yönetiminin Ortadoğu temsilcisi Jared Kushner’ın bölgeye ziyareti öncesinde gelen bu adımı İsrail’in “sömürge zihiyetinin göstergesi” olarak niteledi.

Merkezi Ramallah’ta bulunan Filistin yönetimi Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu adımını “Bu karar İsrail’deki karanlık sömürgeci zihniyetinin bir kanıtı, bütün Birleşmiş Milletler kararları, uluslararası hukuk ve imzalanan anlaşmaların ihlali” olarak niteledi.

İsrail’e göre C bölgesinde yaklaşık 450 bin Yahudi yerleşimci ve 250 bin-290 bin Filistinli ikamet ediyor. Batı Şeria’nın genelinde de yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşıyor.

İsrailli yetkililer Çarşamba günü Başbakan Netanyahu’nun kabinesinin C bölgesinde Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut ve Filistinliler için de 700 konut ruhsatını onayladığını açıkladı.

Filistinliler 1967 yılında İsrail’in ilhak ettiği bölgelerdeki işgale son verip Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’te bir devlet kurmayı amaçlıyor.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman CNN televizyonuna konuştu, Filistinliler için uzun bir aradan sonra konut izninin onaylandığını belirtti.

Friedman, “İsrailliler ile Batı Şeria ve Gazze’deki koşulların iyileştirilmesi konusunu görüşerek çok mesai harcadık” dedi. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Trump yönetiminin bir Filistin devletini ya da İsrail’in Batı Şeria’yı ilhakını öngörüp görmediği konusundaki sorulara ise yanıt vermedi.

Friedman, “Filistinliler’in otonomiye sahip olmalarını istiyoruz. Filistinliler’in kendilerini yönetmelerini istiyoruz. İsrail bize Batı Şeria’nın herhangi bir bölümünü ilhak etmeye yönelik bir plan sunmadı. Bu konuda şu anda bir görüşümüz yok” ifadelerini kullandı.

Friedman İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölgelerini elinde tutmaya hakkı olduğu görüşünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimleri konusu İsrail-Filistin sorununun en tartışmalı başlıklarından ve aynı zamanda 1993 anlaşmasına bağlı olarak yürütülen barış sürecinin de sonuca ulaşmamasının temel sebeplerinden biri.

İsrail’in Nisan ayında yeni Yahudi yerleşimleri konusunda yaptığı açıklamanın ardından Avrupa Birliği bölgede bütün yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu, yerleşim faaliyetlerinin iki devletli çözüme ve kalıcı bir barışa ulaşılması olasılığına zarar verdiğini belirtmişti.

