Kushner’den BAE Bahreyn ve Suudi Arabistan’a Ziyaret

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 13 Ağustos’ta ilişkilerin normalleştirilmesi için imzalanan anlaşmanın ardından Abu Dabi’de Pazartesi günü bir araya gelerek finansal hizmetler konusunda işbirliği yapmak amacıyla ortak bir komisyon oluşturdu. İsrailli heyete Beyaz Saray danışmanı ve Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner de eşlik etti.

İsrail, bundan yıllar önce yapılan barış anlaşmaları kapsamında komşu Mısır ve Ürdün’le karşılıklı büyükelçilikler bulunduruyor. Ancak diğer Arap ülkeleri İsrail’le ilişkilerini normalleştirmek için öncelikle Filistin’den alınan toprakların devredilmesini istiyor.

Kushner, BAE’nin ardında Bahreyn ve Suudi Arabistan’ı ziyaret etti, Beyaz Saray danışmanının Katar’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

‘‘Başka Arap ülkeleri de İsrail’le ilişkilerini normalleştirebilir’’

Henüz başka Arap ülkeleri, İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesinde Birleşik Arap Emirlikleri örneğini izleme konusunda istek göstermedi, ancak Kushner, BAE haber ajansı WAM’e yaptığı açıklamada bu aylarda başka Arap ülkelerinin de İsrail’le ilişkileri normalleştirmesini umduğunu söyledi.