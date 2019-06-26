Kushner'den Filistinlilere çağrı: Kapımız açık

Kushner, planı reddeden Filistinlilere kapının açık olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, yeni açıkladığı Ortadoğu barış planına dahil olmak için Filistinlilere kapıların açık olduğunu söyledi.

Bahreyn'de ABD'nin girişimi ile düzenlenen iki günlük konferansta merakla beklenen Ortadoğu planının ekonomi ayağını duyuran Kushner, Manama'da lüks bir oteldeki kapanış konuşmasında Filistin yönetimine ABD'nin tavsiyelerine kucak açarak kendi halkına yardımcı olma çağrısında bulundu.

Kushner, "Eğer halkın hayatını iyileştirmek istiyorlarsa, bunu gerçekleştirmek için harika bir çerçeve sunduk" diye konuştu. İyimser düşünmeye devam edeceklerini dile getiren Kushner, "Süreç boyunca kapıyı hep açık bıraktık" dedi.

Kushner'in yaptığı çağrının arkasında iki gün süren konferansa Filistin yönetiminden katılım olmaması yatıyor. Filistin yönetiminden üst düzey bir yetkili olan Hanan Aşravi, Batı Şeria'da düzenlediği basın toplantısında Kushner'in planı için "bizim zekamız için bir hakaret" ve "gerçeklikten çok uzak" değerlendirmesini yaptı.