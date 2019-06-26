İSTANBUL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, İsrail'de eylül ayında yapılması beklenen erken seçimlerin iptal edilmesi durumunda "Yüzyılın Anlaşması" planının sonbahardan önce açıklanabileceğini belirtti.

The Times of Israel'in haberine göre, Kushner, Bahreyn'in ev sahipliğinde başkent Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in eylül ayında yapılması planlanan erken seçimleri iptal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını sonbahardan önce açıklayabileceğini söyledi.

Kushner, "Biz gelişmeler oldukça bir ekip halinde bunu değerlendirerek Başkan'a öneriler sunuyoruz. Bu konuda ne yapacağı ise onun kararı. Onlar (İsrail) bir düzenleme yaparsa, biz de ortaya çıkan gelişmeler ışığında düzenlemeler yapacağız." dedi.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.