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Kushner'den "Yüzyılın Anlaşması planı sonbahardan önce açıklanabilir" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 21:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, İsrail'in eylül ayında yapılması planlanan seçimleri iptal etmesi durumunda "Yüzyılın Anlaşması" planının sonbahardan önce açıklanabileceğini söyledi

İSTANBUL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, İsrail'de eylül ayında yapılması beklenen erken seçimlerin iptal edilmesi durumunda "Yüzyılın Anlaşması" planının sonbahardan önce açıklanabileceğini belirtti.

The Times of Israel'in haberine göre, Kushner, Bahreyn'in ev sahipliğinde başkent Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail'in eylül ayında yapılması planlanan erken seçimleri iptal etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını sonbahardan önce açıklayabileceğini söyledi.

Kushner, "Biz gelişmeler oldukça bir ekip halinde bunu değerlendirerek Başkan'a öneriler sunuyoruz. Bu konuda ne yapacağı ise onun kararı. Onlar (İsrail) bir düzenleme yaparsa, biz de ortaya çıkan gelişmeler ışığında düzenlemeler yapacağız." dedi.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan dün yapılan "sürpriz" açıklamada, İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'in ortaya attığı erken seçimlerin iptal edilmesi önerisini Başbakan'ın değerlendirdiği duyurulmuştu.

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