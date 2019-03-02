Kushner’ın Gizli Belgelere Erişim İzni Sorgulanıyor

Habere göre hem Kelly hem McGahn zamanında konuyla ilgili dilekçe yazmıştı. Haberde, McGahn’ın aralarında CIA yetkililerinin de olduğu güvenlik yetkililerine Kushner’la ilgili kaygılarını aktardığı da belirtiliyor.

New York Times gazetesinde yer alan bir haberde Başkan’ın dönemin Beyaz Saray genel sekreteri John Kelly’den damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’a gizli belgelere erişim izni verilmesini istediği iddia edilmişti. Kelly ve dönemin Beyaz Saray avukatı Donald McGahn’ın buna karşı oldukları da haberde yer almıştı.

Kongre’nin Demokratlar'ın liderliğindeki komisyonlarından biri, Beyaz Saray’dan Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın gizli belgelere erişim izniyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan belge ve tanık talebine yanıt vermesini istedi.

Cummings Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone’a 1 Mart’ta yazdığı mektupta “Bu haberlerin doğru olması halinde meslek memurlarının Bay Kushner’la ilgili ülkenin gizli sırlarına erişmesinin reddedilmesini tavsiye edecekleri nitelikte ne bulmuş olabileceklerine dair soru işaretleri doğuyor” ifadelerini kullandı.

Cummings komisyondan bu bilgilerin teslim edilmesi için celp çıkartmasını isteme yetkisine de sahip.

Beyaz Saray konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Denetim Komisyonu soruşturmasına 23 Ocak’ta başlamıştı. Cummings bu tarihten itibaren kendisinin ve çalışanlarının birçok kez Beyaz Saray yetkililerinden sözlü ve yazılı olarak bu konuyla ilgili belge ve tanık istediklerini ancak yanıt alamadıklarını söyledi.

Kushner’ın gizli belgelere erişim için aldığı geçici izin diğer geçici izinlerle birlikte Kelly tarafından 2018’in Şubat ayında iptal edilmişti. Buna neden olan olaysa Beyaz Saray personel müdürü Rob Porter’ın eski iki eşinin hakkında aile içi şiddet suçlamaları yapmasının ardından kovulmasıydı. Olayın üzerine güvenlik önlemleri arttırılmıştı.