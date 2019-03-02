Kushner’ın Gizli Belgelere Erişim İzni Sorgulanıyor

Kongre’nin Demokratlar'ın liderliğindeki komisyonlarından biri, Beyaz Saray’dan Başkan Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın gizli belgelere erişim izniyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan belge ve tanık talebine yanıt vermesini istedi.
New York Times gazetesinde yer alan bir haberde Başkan’ın dönemin Beyaz Saray genel sekreteri John Kelly’den damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner’a gizli belgelere erişim izni verilmesini istediği iddia edilmişti. Kelly ve dönemin Beyaz Saray avukatı Donald McGahn’ın buna karşı oldukları da haberde yer almıştı.
Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Elijah Cummings, Beyaz Saray’a yazdığı mektupta “Sizden son kez gönüllü işbirliğinizi talep ediyorum” ifadesini kullandı. Denetim Komisyonu celp gönderme yetkisine sahip.
Cummings mektupta New York Times’ın haberine dikkat çekti.
Habere göre hem Kelly hem McGahn zamanında konuyla ilgili dilekçe yazmıştı. Haberde, McGahn’ın aralarında CIA yetkililerinin de olduğu güvenlik yetkililerine Kushner’la ilgili kaygılarını aktardığı da belirtiliyor.
Cummings Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone’a 1 Mart’ta yazdığı mektupta “Bu haberlerin doğru olması halinde meslek memurlarının Bay Kushner’la ilgili ülkenin gizli sırlarına erişmesinin reddedilmesini tavsiye edecekleri nitelikte ne bulmuş olabileceklerine dair soru işaretleri doğuyor” ifadelerini kullandı.
Cummings komisyondan bu bilgilerin teslim edilmesi için celp çıkartmasını isteme yetkisine de sahip.
Beyaz Saray konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.
Denetim Komisyonu soruşturmasına 23 Ocak’ta başlamıştı. Cummings bu tarihten itibaren kendisinin ve çalışanlarının birçok kez Beyaz Saray yetkililerinden sözlü ve yazılı olarak bu konuyla ilgili belge ve tanık istediklerini ancak yanıt alamadıklarını söyledi.
Kushner’ın gizli belgelere erişim için aldığı geçici izin diğer geçici izinlerle birlikte Kelly tarafından 2018’in Şubat ayında iptal edilmişti. Buna neden olan olaysa Beyaz Saray personel müdürü Rob Porter’ın eski iki eşinin hakkında aile içi şiddet suçlamaları yapmasının ardından kovulmasıydı. Olayın üzerine güvenlik önlemleri arttırılmıştı.
Cummings gizli belgelere erişim izni ihlalleriyle ilgili en az dokuz üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin ayrıntılı bilgilerini Beyaz Saray’a verdiğini, bunlar arasında Kushner ve eski güvenlik danışmanlarının da olduğunu belirtti.
Mektup 31 Ocak’ta New York Times’ta yayınlanan ve Başkan’ın Kelly’ye Kushner’a izin verilmesi talimatı verdiğini yalanladığı röportajının deşifresini de içeriyor.
Mektuba göre Trump röportajda gizli belgelere erişim konusunda güvenlik yetkililerinin kararlarını bozma hakkına sahip olduğunu düşünmediğini söylemişti.
Ancak Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway Cuma günü NBC televizyonuna verdiği röportajda Trump’ın gizli belgelere erişim izni verme konusunda mutlak yetkisi olduğunu söylediğini aktarmıştı.
Cummings Beyaz Saray’a belge ve tanık sağlanması talebine yanıt vermesi için Pazartesi gününe kadar süre tanıdı. Komisyonun soruşturması Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın Trump’ın başkanlık dönemi ve iş ilişkilerini soruşturma çabalarının bir parçası konumunda bulunuyor.
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