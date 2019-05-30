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Kushner’in Planı İsrail’de Seçim Engeline Takıldı

30.05.2019 23:14 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray kıdemli danışmanı Jared Kushner, İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’yla bir araya geldi. Kushner, İsrail-Filistin barış planı destek toplamaya çalışıyor. Ancak İsrail’de erken seçim kararı alınmış olması planın akıbetinin sorgulanmasına neden oldu

Kushner’in Planı İsrail’de Seçim Engeline Takıldı

İsrail-Filistin barış planı konusunda temaslarda bulunmak için Ortadoğu’da bir dizi ülkeyi ziyaret eden Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray kıdemli danışmanı Jared Kushner, İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’yla bir araya geldi.

Kushner, gelecek ay Bahreyn’de yapılacak ekonomi konferansında ilk kısmını açıklayacağı planla ilgili destek toplamaya çalışıyor. Ancak İsrail’de erken seçim kararı alınmış olması planın akıbetinin sorgulanmasına neden oldu.

Başkan Trump anlaşma için şimdiden “yüzyılın anlaşması” ifadesini kullanıyor.

Konferansın tarihi 25-26 Haziran olarak planlanmış durumda ancak ABD yönetiminden bir yetkili planın “doğru zaman geldiğinde” açıklanacağını söyledi.

Kushner ve Başkan Trump’ın Ortadoğu danışmanlarından Jason Greenblatt’ın ziyareti, İsrail parlamentosu tarafından alınan 17 Haziran’da erken seçim yapılması kararıyla aynı zamana denk geldi.

Netanyahu, 9 Nisan’da yapılan seçimlerin ardından koalisyon kurmayı başaramamış, bu durumda parlamento kendini feshederek erken seçim kararı almıştı.

Netanyahu, bu durumun barış planıyla ilgili yapılan ortak çalışmaları etkilemeyeceğini söyledi.

Netanyahu, Başkan Trump’ın ve yönetiminin ortak zorluklara karşı müttefikleri bir araya getirme ve ortak çıkarları koruma konusundaki çalışmalarının kendisini cesaretlendirdiğini ifade etti.

Kushner ise plana doğrudan atıfta bulunmadığı açıklamasında İsrail’in güvenliğinin Washington için kritik olduğunun altını çizdi.

Planın 2018’in sonunda ya da 2019’un başında açıklanması planlanmış, ancak Netanyahu’ya Nisan ayındaki seçimi atlatması için zaman tanınmıştı.

Bu durumda planın açıklanmasının İsrail’de Eylül ayında yapılacak erken seçimden sonraya erterlenip ertelenmeyeceğiyse belli değil.

Bahreyn’de yapılacak konferansınsa çözülmesi zor siyasi sorunları ele almadan önce Arap ülkelerini Filistin topraklarında yatırıma teşvik etmesi hedefleniyor.

İsrail’in liberal Haaretz gazetesinde uzman Amir Tibon’un imzasını taşıyan “Kushner’ın Korkunç Zamanlaması” başlıklı bir analiz yayınladı. Tibon yazısında yeni bir seçimin yolda olduğu sırada planla ilgili çalışmaların kimsenin umurunda olmadığını söyledi.

Filistinli baş müzakereci Saeb Erekat ise İsrail lehine olacağını düşündükleri Trump’ın planının bu durumda “gelecek yüzyılın anlaşması” olduğunu söyledi ve Trump’ın “yüzyılın anlaşması” sözleriyle dalga geçti.

Filistinli liderlerse Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesinin ardından Trump yönetimiyle anlaşma masasına oturmayı reddediyor.

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