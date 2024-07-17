HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kuşkonmaz ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kuşkonmaz neye iyi gelir?

Kuşkonmaz ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kuşkonmaz neye iyi gelir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.07.2024 03:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sebze olarak tüketilebilen, ayrıca süs amacıyla da yetiştirilebilen farklı bitki türleri kuşkonmaz olarak adlandırılmıştır. Son derece zengin bir besin olan kuşkonmaz, gevşek yapıda ve kumlu topraklarda yetiştirilebilir. Daha çok yaz mevsiminde, haziran ve temmuz aylarında çiçek açar. İnsan sağlığına da son derece faydalıdır.

Kuşkonmaz ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kuşkonmaz neye iyi gelir?

Boyutları ortalama olarak 50 ya da 150 cm olan kuşkonmaz, yeşil ve sarı renkte çiçekler açar. Dik gövdeli, yaygın dallı ve düzgün yüzlü bir bitkidir. Dalları ve dalcıkları vardır. Erkek ve dişi olmak üzere sınıflandırılmıştır. Kırmızı ve siyah meyve verenler ve 6 parçalı olanlar erkek kuşkonmaz olarak adlandırılır. İlkbahar aylarında ekilir. İyi bakılan bir kuşkonmaz tarlasından 20 yıl kadar verim alınabilmektedir. Kuşkonmaz ayrıca birçok faydası olan ve lezzeti ile de sevilen bitkiler arasında yer alır.

Kuşkonmaz faydaları nelerdir?

Eski Roma ve Yunanlardan bu yana hem sevilen hem de değer gören bir besin kaynağı olan kuşkonmaz, yeşil, mor ve beyaz renklerde üretilebilmektedir. İçerdiği A, B1, B2, C vitaminlerine ek olarak şeker, yağ, protein gibi değerli mineralleri de barındırmaktadır. Hem gıda olarak hem de süs olarak yararlanılabilir. Kuşkonmazın faydalarının şunlar olduğuna inanılmaktadır:

  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Kalp sağlığını destekler.
  • Damarları güçlendirir.
  • Serbest radikaller ile savaşmaya yardımcı olur.
  • Kalorisinin düşük olması nedeni ile kilo vermek isteyenlere yardımcıdır.
  • Hamileler için de şifa deposu olarak bilinmektedir.
  • Bağırsakları çalıştırır.
  • İdrar söktürücü etkisi vardır.
  • K vitamini içerir.
  • Kemikleri güçlendirir.

Kuşkonmaz ne işe yarar?

İçerdiği vitaminler ve mineraller doğrultusunda çeşitli rahatsızlıklara karşı vücudu koruyan ve destekleyen kuşkonmazın içerdiği değerlere göre işe yaradığı durumlar ve sağladığı yararlar şunlardır:

  • A vitamini ile kemik gelişimine, görme ve üreme sağlığına faydalıdır.
  • C vitamini sayesinde güçlü bir antioksidandır. Cilde ve kemiklere iyi gelir.
  • K vitamini içermesi nedeniyle kanın pıhtılaşmasını önler ve kemik sağlığını korur.
  • Potasyum içerir ve bu sayede sinir sistemin düzenler. Kasların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kuşkonmaz cinsel faydaları ile de bilinen bir besindir. Geçmiş zamanlarda da kuvvetli bir afrodizyak olarak kabul edilmiştir. Cinsel isteği arttırmak ve uyarılmayı desteklemek gibi görevler üstlenen kuşkonmaz yemenin faydaları hamileler için de geçerlidir.

Hamilelikte kuşkonmaz faydaları bu süreçte folik asit ihtiyacı duyulmasından kaynaklıdır. Güçlü bir folik asit kaynağı olan kuşkonmaz hamilelere önerilir. Son derece yararlı olan ve yağ içermeyen kuşkonmaz, bir tutamında ise şu değerleri içerir:

  • 27 kalori
  • 12 gram protein
  • 2 gram lif
  • 270 miligram potasyum
  • 5 gram karbonhidrat
  • 5 mg C vitamini
  • 7 mgc folat
  • 7 mcg K vitamini

Kuşkonmaz nasıl tüketilmeli?

Çeşitli pişirme biçimleri kullanılarak hazırlanabilen ve tüketilebilen kuşkonmaz çiğ hâliyle de yenebilir. Kuşkonmaz daha çok haşlanarak tüketilse ve servis edilse de mangalda, ızgarada ya da buharda da pişirilebilir. Yağda kızartanlar da vardır ancak haşlama ya da ızgara gibi seçenekler daha sağlıklı pişirme yöntemleri kabul edilir.

Kuşkonmaz eğer haşlanarak yenecekse tencereye yerleştirirken dik biçimde yerleştirmeye dikkat edilmelidir. Bu gerekliliğin nedeni kuşkonmazın sağ kısmı ile uç kısımlarının pişme sürelerinin aynı olmamasıdır.

Kuşkonmaz zararları nelerdir?

Kuşkonmaz insan sağlığına birçok faydası bulunan bir besin olmasına rağmen vücutta lityum birikimine de neden olabilir. Aşırı ve bilinçsiz olarak tüketilmesi doğru değildir ve uzmanlar tarafından önerilmez. Aksi takdirde çok ciddi sağlık problemlerine ve yan etkilere neden olabilir.

Kuşkonmaz zararları daha çok kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler üzerinde ve özellikle de kan sulandırıcı ilaçlar içen kişiler üzerinde daha çok görülür. Gut hastalarının hiç tüketmemesi önerilir. Olası yan etkileri şunlardır:

  • Alerjik reaksiyonlar
  • Böbrek sorunları
  • Emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olmasına rağmen hamileler için önerilmez.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.

Eski belediye başkanı hakkında karar verildi!Eski belediye başkanı hakkında karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
kuşkonmaz
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Ankara'da silahlı saldırı! Başından vurulan kişi hayatını kaybetti! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Trump'a suikast girişiminin ardından ABD'de polisi alarma geçiren olay! Vurularak öldürüldü

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Mathias Ross, Sparta Prag yolcusu...

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

İş adamı iple ağaca asılı halde ölü bulundu!

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Aileye çekiçle başlarına vurarak saldırdı: 1'i çocuk 4 ağır yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.