Kuşkonmaz ne işe yarar, faydaları nelerdir? Kuşkonmaz neye iyi gelir?

Boyutları ortalama olarak 50 ya da 150 cm olan kuşkonmaz, yeşil ve sarı renkte çiçekler açar. Dik gövdeli, yaygın dallı ve düzgün yüzlü bir bitkidir. Dalları ve dalcıkları vardır. Erkek ve dişi olmak üzere sınıflandırılmıştır. Kırmızı ve siyah meyve verenler ve 6 parçalı olanlar erkek kuşkonmaz olarak adlandırılır. İlkbahar aylarında ekilir. İyi bakılan bir kuşkonmaz tarlasından 20 yıl kadar verim alınabilmektedir. Kuşkonmaz ayrıca birçok faydası olan ve lezzeti ile de sevilen bitkiler arasında yer alır.

Kuşkonmaz faydaları nelerdir?

Eski Roma ve Yunanlardan bu yana hem sevilen hem de değer gören bir besin kaynağı olan kuşkonmaz, yeşil, mor ve beyaz renklerde üretilebilmektedir. İçerdiği A, B1, B2, C vitaminlerine ek olarak şeker, yağ, protein gibi değerli mineralleri de barındırmaktadır. Hem gıda olarak hem de süs olarak yararlanılabilir. Kuşkonmazın faydalarının şunlar olduğuna inanılmaktadır:

Bağışıklığı güçlendirir.

Kalp sağlığını destekler.

Damarları güçlendirir.

Serbest radikaller ile savaşmaya yardımcı olur.

Kalorisinin düşük olması nedeni ile kilo vermek isteyenlere yardımcıdır.

Hamileler için de şifa deposu olarak bilinmektedir.

Bağırsakları çalıştırır.

İdrar söktürücü etkisi vardır.

K vitamini içerir.

Kemikleri güçlendirir.

Kuşkonmaz ne işe yarar?

İçerdiği vitaminler ve mineraller doğrultusunda çeşitli rahatsızlıklara karşı vücudu koruyan ve destekleyen kuşkonmazın içerdiği değerlere göre işe yaradığı durumlar ve sağladığı yararlar şunlardır:

A vitamini ile kemik gelişimine, görme ve üreme sağlığına faydalıdır.

C vitamini sayesinde güçlü bir antioksidandır. Cilde ve kemiklere iyi gelir.

K vitamini içermesi nedeniyle kanın pıhtılaşmasını önler ve kemik sağlığını korur.

Potasyum içerir ve bu sayede sinir sistemin düzenler. Kasların daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kuşkonmaz cinsel faydaları ile de bilinen bir besindir. Geçmiş zamanlarda da kuvvetli bir afrodizyak olarak kabul edilmiştir. Cinsel isteği arttırmak ve uyarılmayı desteklemek gibi görevler üstlenen kuşkonmaz yemenin faydaları hamileler için de geçerlidir.

Hamilelikte kuşkonmaz faydaları bu süreçte folik asit ihtiyacı duyulmasından kaynaklıdır. Güçlü bir folik asit kaynağı olan kuşkonmaz hamilelere önerilir. Son derece yararlı olan ve yağ içermeyen kuşkonmaz, bir tutamında ise şu değerleri içerir:

27 kalori

12 gram protein

2 gram lif

270 miligram potasyum

5 gram karbonhidrat

5 mg C vitamini

7 mgc folat

7 mcg K vitamini

Kuşkonmaz nasıl tüketilmeli?

Çeşitli pişirme biçimleri kullanılarak hazırlanabilen ve tüketilebilen kuşkonmaz çiğ hâliyle de yenebilir. Kuşkonmaz daha çok haşlanarak tüketilse ve servis edilse de mangalda, ızgarada ya da buharda da pişirilebilir. Yağda kızartanlar da vardır ancak haşlama ya da ızgara gibi seçenekler daha sağlıklı pişirme yöntemleri kabul edilir.

Kuşkonmaz eğer haşlanarak yenecekse tencereye yerleştirirken dik biçimde yerleştirmeye dikkat edilmelidir. Bu gerekliliğin nedeni kuşkonmazın sağ kısmı ile uç kısımlarının pişme sürelerinin aynı olmamasıdır.

Kuşkonmaz zararları nelerdir?

Kuşkonmaz insan sağlığına birçok faydası bulunan bir besin olmasına rağmen vücutta lityum birikimine de neden olabilir. Aşırı ve bilinçsiz olarak tüketilmesi doğru değildir ve uzmanlar tarafından önerilmez. Aksi takdirde çok ciddi sağlık problemlerine ve yan etkilere neden olabilir.

Kuşkonmaz zararları daha çok kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler üzerinde ve özellikle de kan sulandırıcı ilaçlar içen kişiler üzerinde daha çok görülür. Gut hastalarının hiç tüketmemesi önerilir. Olası yan etkileri şunlardır:

Alerjik reaksiyonlar

Böbrek sorunları

Emziren annelerin sütlerinin artmasına yardımcı olmasına rağmen hamileler için önerilmez.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.