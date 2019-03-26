HABER

Kuşkonmaz üretiminde 'iyi tarım' sertifikası ile büyük mağazalara girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde çiftlilik yapan üniversite mezunu Aslı Aksoy (38), 2015 yılında başladığı kuşkonmaz üretiminde başarıyı yakaladı.

Cavit AKGÜN/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde çiftlilik yapan üniversite mezunu Aslı Aksoy (38), 2015 yılında başladığı kuşkonmaz üretiminde başarıyı yakaladı. Bu yıl tarlasından 15 ton ürün almayı hedeflediğini belirten Aksoy, kilosu 50 liradan satılan kuşkonmaz üretimi için 'iyi tarım' sertifikası aldı, büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olup, master yaptıktan sonra İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aslı Aksoy'un hayatı, ABD'nin New York şehrinde yediği kuşkonmaz ile değişti. 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, 2015 yılı Aralık ayında Ula'nın Yeşilçam Mahallesi'nde 40 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aksoy, tarlasında bakım ve dikim çalışmalarının ardından ilk hasadını 2017 yılında gerçekleştirdi. 2017'de 7 ton, 2018'de 10 ton ürün alan Aksoy, İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası alıp, ürettiği kuşkonmazı satmak için büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı. Tarlasında 11 kadınla birlikte hasat yapan Aksoy, bu yılki hedefinin ise 15 ton olduğunu söyledi. Azmi ile de takdir toplayan Aslı Aksoy, kuşkonmazın kadın emeği isteyen bir ürün olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Sürekli eğilerek çalışıyoruz. Her bir ürünün bakımı çok hassasiyet gerektiriyor. Bunu da kadınlarla birlikte çok rahat sergileyebiliyoruz. Ekip uyumu çok önemli. Zaten biz burada her gün ailelerimizden çok birbirimizi görüyoruz. Bazen işleri bitiremediğimizde burada gece yarısına kadar türkülerle, şarkılarla neşe içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir birliktelik yakaladık. Bu nedenle kadın kadına devam edeceğiz gibi görünüyor. Bizim için geri dönüşler çok önemliydi. Öncelikle lezzet olarak çok iyi not aldık. Üretim ve kalitemizle de fark yarattık. Dahası, kuşkonmaz kendi özelinde çok faydalı bir ürün. Folik asit deposu. Hamileler, çocuk emziren kadınlar için çok önemli bir besin. Diğer mineral ve vitaminler açısından da çok zengin, çok lifli bir sebze. Sindirime yardımcı, kalp dostu. Kanı temizliyor" dedi.

PARTNERTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldıTrafiği birbirine katan dekolte! Gören şaşıp kaldı
Vali Balcı, bebeklere altın yerine kütüphane üyelik kartı hediye ettiVali Balcı, bebeklere altın yerine kütüphane üyelik kartı hediye etti
(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi(Özel) Kartal’da çöken binadan kurtarılan 9 yaşındaki Tayyip Alemdar taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Soylu açıkladı! O adaylar açığa alınacak

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hayatını kaybetti

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine taze kan!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Fotoğraf çekmek için indiler! Koku gelmeye başlayınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

MİT'in adını kullanan dolandırıcıya tutuklama

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

31 Mart'a kadar ücretsiz... 4 günde 1 milyon 700 bin kişi gitti

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 9'u öğrenci 10 yaralı

Eve tuvalet havalandırmasından giren 2 hırsız, yakalandı

Havalandırmadan girmişler! Karşı karşıya gelince...

Günlük burç yorumları 26 Mart Salı (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Yay burcunda ilerliyor!

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

Ordu'da korkutan olay: 'Evin bazen yerinden oynadığını gördük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.