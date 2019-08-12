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Küskünler barışmadan bayram kutlamıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü sakinleri, 200 yıldır bayram öncesi cemevinde toplanarak, küskün olan komşuları barıştırıyor.  Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde küskünler barışmadan bayram yapılmıyor.

Küskünler barışmadan bayram kutlamıyorlar

Fatih YILMAZ/REŞADİYE(Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü sakinleri, 200 yıldır bayram öncesi cemevinde toplanarak, küskün olan komşuları barıştırıyor.
Reşadiye ilçesine bağlı Soğukpınar Köyü'nde küskünler barışmadan bayram yapılmıyor.
300 nüfuslu köyde yaşayanlar, arife günü akşam namazı sonrası cemevinde toplanıyor. Küskünler barıştırılıyor. Bayram sabahı ise Soğukpınar Camii'nde bayram namazı kılan köylüler, hep birlikte yemek yiyerek, bayramlaşıyor. Bayramlaşma sonrasında köy büyükleri kurbanlarını kesiyor.
Bu bayram da küskün olan 2 kişi barıştırıldı. Tarlaya koyun girme meselesi yüzünden 40 gün önce kavga eden köy sakinlerinden Kadir Önder(40) ile Ali Çınar(39) cemevine davet edildi. Alevi dedesi Mehmet Yüce küskün komşulara, "Birbirinizden razı mısınız?" diye sordu. Köylülerden Kadir Önder, Ali Çınar'a ait koyunların tarlasına girmesinden dolayı mağdur ve şikayetçi olduğunu söyledi. Alevi dedesi Yüce de Ali Çınar'a, Kadir Önder'in zararının karşılanması gerektiğini belirterek, Kurban Bayramı'na küskün girilmemesi isteğini iletti. Bunun üzerine Çınar, Önder'e zararına karşılık 3 koyun vermeyi kabul etti. İkili, barıştı.
'BAYRAM GÜNÜNE BARIŞIK BİR ŞEKİLDE GİRİLİR'
Reşadiye Soğukpınar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Galip Şengül(53), "Köyümüzün kurulduğu günden bugüne kadar ben bu adeti gördüm. Her bayram arifesinde toplanarak cem yaparız. Cemde küskünler barıştırılır, bayram gününe kimse dargın şekilde girmez. Yaklaşık 200 yıldır köyümüzde bu gelenek devam ediyor" dedi.
'GELENEKLERİMİZİ YAŞAMAK İÇİN HER YIL KÖYÜMÜZE GELİYORUZ'
Bayram namazı sonrası köy meydanında hep birlikte bayram yemeği yediklerini ifade eden Bayram Güvercin de "200 yıldır atalarımızdan gelen geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Köylülerimizle birlikte küskünlerimizi barıştırdık. Bayram namazından sonra köy sakinlerimizle birlikte bayram kahvaltımızı yaptık. İstanbul'da yaşıyorum. Geleneklerimizi yaşamak için her yıl köyümüze geliyoruz" diye konuştu.

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Küskünler barışmadan bayram kutlamıyorlarKüskünler barışmadan bayram kutlamıyorlarKüskünler barışmadan bayram kutlamıyorlarKüskünler barışmadan bayram kutlamıyorlar

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