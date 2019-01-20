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Kuşlar için ağaçlara meyve astılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları kuşların beslenmesi için ağaç dallarına meyve astı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları üyeleri, soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan kuşların ihtiyacını karşılamak için ağaç dallarına meyve astı.

AK Parti Fatih İlçe Gençlik Kolları üyeleri, gönüllüler ile ilçenin farklı alanlarında yer alan ağaçlara elma, ayva ve portakal yerleştirdi.

Esnaftan aldıkları elma, ayva ve portakal gibi meyveleri ağaçların dallarına asan AK Partili gençler, kuşların beslenmelerine yardımcı oldu.

AK Parti İlçe Fatih İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sefa Dönmez yaptığı açıklamada, kuşların da kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çektiğine dikkati çekti.

Arkadaşlarıyla kuşların aç kalmaması için çalışma yaptıklarını dile getiren Dönmez, "Kış aylarında kuşlar soğuk hava nedeniyle aç kalıyor. Bu meyveleri ağaçlara asıp kuşların aç kalıp ölmesinin önüne geçeceğiz." diye konuştu.

Dönmez, ilçe halkının sokak hayvanlarına karşı merhametli olduğunu ifade ederek, "Ağır kış şartlarında ve kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya, ekmek bırakıyoruz. Bu defa alışılagelmişin dışında esnaflarımızdan temin ettiğimiz meyveleri, ağaçlara takmak suretiyle kuşlar için bir çalışma yaptık. Elma, ayva, portakal gibi meyveleri ağaçlara taktık. Bu uygulamamız sürekli devam edecek." diye konuştu.

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