Kuşlar için rengarenk yuvalar yaptılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenleri Osmanlı’da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için ‘Kuş Evi’ projesini hayata geçirdi.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan projede, ağaçlara ve okulun çeşitli yerlerine farklı renklerde boyanmış ahşap 12 kuş evi yerleştirdi.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Asım Koçak, ‘kuş evi’ projesi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede akademik ve mesleki çalışmaların yanında kültürel ve doğal yaşama, hayata katkı sunacak etkinlikleri de önemsediklerini söyledi. Öğrencilere yönelik ‘Kuş Evi’ projesi hazırlayıp hayata geçirdiklerini anlatan Koçak, “Osmanlı döneminde leyleklerin, göçmen kuşların bakımı ve hastalığının tedavisi için vakıflar kuran bir medeniyetten bugün kuşları ve hayvanları dışlayan bir medeniyete gelmişiz. Bu durumu bir nebze olsun değiştirebilme hem öğrencilerimiz hem de Türkiye’deki diğer okullara örnek olma adına bir proje başlattık. Mobilya ve iç mekan tasarım bölümü öğrencilerimiz kuşlar için 12 adet ahşap kuş evi yaptı” dedi.

Kuş evlerinin okul çevresindeki ağaçlara ve uygun noktalara yerleştirildiğini hatırlatan okul müdürü Asım Koçak, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Projeyi hazırlayan öğretmenlerden Erkut Solak da, öğrencilerde ve toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırladıkları projede, kuş evlerini Osmanlı dönemindeki modelleri örnek alarak yaptıklarını kaydetti.



