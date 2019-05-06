HABER

Kuşlar için rengarenk yuvalar yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenleri Osmanlı’da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için ‘Kuş Evi’ projesini hayata geçirdi.Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan projede, ağaçlara ve okulun çeşitli yerlerine farklı renklerde boyanmış ahşap 12 kuş evi yerleştirdi.Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Asım Koçak, ‘kuş evi’ projesi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede akademik ve mesleki çalışmaların yanında kültürel ve doğal yaşama, hayata katkı sunacak etkinlikleri de önemsediklerini söyledi.

Kuşlar için rengarenk yuvalar yaptılar

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde lise öğrencileri ve öğretmenleri Osmanlı’da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için ‘Kuş Evi’ projesini hayata geçirdi.
Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hayvan sevgisi konusunda farkındalık oluşturmak için hazırlanan projede, ağaçlara ve okulun çeşitli yerlerine farklı renklerde boyanmış ahşap 12 kuş evi yerleştirdi.
Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Asım Koçak, ‘kuş evi’ projesi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede akademik ve mesleki çalışmaların yanında kültürel ve doğal yaşama, hayata katkı sunacak etkinlikleri de önemsediklerini söyledi. Öğrencilere yönelik ‘Kuş Evi’ projesi hazırlayıp hayata geçirdiklerini anlatan Koçak, “Osmanlı döneminde leyleklerin, göçmen kuşların bakımı ve hastalığının tedavisi için vakıflar kuran bir medeniyetten bugün kuşları ve hayvanları dışlayan bir medeniyete gelmişiz. Bu durumu bir nebze olsun değiştirebilme hem öğrencilerimiz hem de Türkiye’deki diğer okullara örnek olma adına bir proje başlattık. Mobilya ve iç mekan tasarım bölümü öğrencilerimiz kuşlar için 12 adet ahşap kuş evi yaptı” dedi.
Kuş evlerinin okul çevresindeki ağaçlara ve uygun noktalara yerleştirildiğini hatırlatan okul müdürü Asım Koçak, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti. Projeyi hazırlayan öğretmenlerden Erkut Solak da, öğrencilerde ve toplumda hayvan sevgisini artırmak ve farkındalık oluşturmak için hazırladıkları projede, kuş evlerini Osmanlı dönemindeki modelleri örnek alarak yaptıklarını kaydetti.

Kuşlar için rengarenk yuvalar yaptılar

Kuşlar için rengarenk yuvalar yaptılar

PARTNERÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkatÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkat
Sosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılarSosyal medyada örgütlenip, parklarda çöp topladılar
Gazeteci Hasan Erşan'ın babası son yolculuğuna uğurlandıGazeteci Hasan Erşan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

2 kişinin yaralandığı 'yaza merhaba' partisindeki sahne böyle devrildi

Yaza merhaba partisinde korkutan anlar! Sahne böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.