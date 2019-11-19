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Kuşlar için yuva yapıp, boyadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

Isparta'da özel eğitim sınıfı ve anaokulu öğrencileri, tahta parçalarını kuşlar için yuva haline getirip, boyadı.

Isparta'da özel eğitim sınıfı ve anaokulu öğrencileri, tahta parçalarını kuşlar için yuva haline getirip, boyadı. Yuvalar, öğretmenler tarafından okul bahçesindeki ağaçlara asıldı.
Isparta kent merkezindeki Nazmi Toker Ortaokulu'nda özel eğitim sınıfı ve anaokulu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleriyle birlikte kuşlar için yuva yaptı. Öğrenciler daha sonra yuvaları öğretmenleriyle birlikte boyadı. Okul bahçesinde yapılan etkinliğe teneffüse çıkan diğer öğrenciler de eşlik etti. Yapılan yuvalar ise tek tek ağaçlara asıldı.
Okul Müdürü Mustan Güngör, daha önce okul bahçesindeki kediler için de yuva yaptıklarını sonrasında ?Bir de kuşlarımız için yuva yapalım? diyerek böyle bir çalışmaya başladıklarını söyledi. Müdür Güngör, Kedilerimize yuva maksadıyla başladık. Daha sonra kuşlarımızın çok olduğunu gördük. Bunların tamamını kuş ve kedi evi yapmaya başladık. Tasarım atölyemizde yapıyoruz. Çocuklar da hayvanları çok sevdiği için işin içine kattık. Yaklaşık 35- 40 kuş yuvası, 3- 4 tane kedi evi yapacağız. İnşaatlarda eski suntalar vardı. Onları alıp değerlendirmeye başladık. Çevremizdeki hayvanları da korumuş olacağız. Okulun bahçesinde bulunan ağaçlara asacağız. Okulun etrafındaki kuytu köşelere kedi evlerini bırakacağız. Çocuklar da yiyecek getirdiğinde onlara vereceğiz. Bakanlığımız da böyle bir uygulama başlattı. Biz de katkı sağlamış olduk diye konuştu.

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