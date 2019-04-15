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Kuşlar ölmesin diye ağaçlarını budamıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde doğal yaşama zarar vermekten çekinen çiftçiler, yabani kuşların yuva yaptığı zeytin ağaçlarını budamıyor.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde doğal yaşama zarar vermekten çekinen çiftçiler, yabani kuşların yuva yaptığı zeytin ağaçlarını budamıyor. Dededen toruna yüzyıllardır süre gelen doğa dostu gelenek tüm hayvanseverler tarafından da parmakla gösteriliyor.
Zeytini, Zeytinyağı ve iyiliksever insanları ile meşhur Yörükali köyü Bursa’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, bir çok insan oraya gitmese ve hatta bir kez bile görmese de köyün yüzyıllardır süre gelen gelenekleri adının duyulmasına yetiyor. Dededen torunlarına miras kalan güzel ahlak, hayvan ve doğa sevgisi duyan herkesi imrendiriyor.
Geçiminin yüzde 90’ını zeytincilikten kazanan Yörükali halkı konu, hayvan sevgisi olunca rızkından bile vazgeçiyor. Köy halkı her yıl düzenli olarak Mart ve Nisan aylarında sahip oldukları tarlalardaki zeytin ağaçlarını budamaya çıkıyor. Ancak aynı aylarda kilometrelerce mesafeden göç edip bu bölgeye gelen yabani kuşlar yuvalarını zeytin ağaçlarına yaparak yumurtluyorlar. Yabani kuşların yuvalarına ve içinde bulunan yumurtalarına zarar vermemek için bu ağaçları zeytin alamamak pahasına budamayan üreticiler, yuvayı korumaya alıyor. Bu şekilde bu bölgedeki kuş türlerinin varlığının korumasına katkı sağlamış oluyorlar. Her yıl yapılan budama işlemi öncesinde ağaçlar yuva yapan kuşların tespiti için tek tek kontrol ediliyor. Yabani kuşların yuva yaptığı ağaçlara işaret konuluyor. Hayvansever köylüler zeytin ağaçlarına yuva yapan yabani kuşların yumurtaları zarar görmesin diye mahsulden olmak pahasına ağaçları budamıyor.
Büyüklerinden ve atalarından gördüğü hayan dostu uygulamayı devam ettiren Burak Türker, yuva bulunan ağaçları budamayıp yumurtalardan yavru kuşların güvenli şekilde çıkıp büyümesine yardımcı olduklarını söyledi.
Ağaç budarken kuş yuvasıyla karşılaştığını, yumurtaların zarar görmemesi için ağacı budamaktan vazgeçtiğini ifade eden Türker, “Bu uygulama burada yüz yıllardır devam eden bir uygulama yaban kuşlarının türünü devam ettirebilmesi için bu şekilde koruyoruz" dedi.

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