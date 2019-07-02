Kuşlar ölmesin diye elektrik hatlarına izolasyonlu önlem

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta elektrik dağıtım şirketi, çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerini engellemek için enerji nakil hatlarını izolasyon aparatlarıyla donatıyor. Hatlara monte edilen plastik aparat sayesinde kuş ölümlerine bağlı elektrik kesintileri de önleniyor. Kentte, elektrik dağıtım şirketinin 2012 yılında geliştirdiği proje kapsamında kuşların akıma kapılmaması için enerji nakil hatlarını izolasyon aparatlarıyla donatma işlemi sürüyor. Şirket çalışanlarınca, kuş ölümlerinin sık yaşandığı noktalardaki enerji nakil hatlarına izolasyon aparatları yerleştiriliyor. Firma, yapılan bu çalışmayla özellikle göçmen kuşların yol güzergahlarında bulunan enerji hatlarındaki çarpılmadan kaynaklı kuş ölümlerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bölgede 2 bin 736 enerji nakil hattının yer aldığı direğe monte edilen plastik aparat sayesinde kuş ölümlerine bağlı olası elektrik kesintileri de önleniyor. İzolasyon aparatı uygulaması, pilot il olarak başlanan Bayburt'un yanı sıra Artvin, Elazığ, Kars, Gümüşhane ve Trabzon'daki enerji nakil hatlarında da uygulanıyor. 'KUŞLAR ARTIK TELEF OLMUYOR' Elektrik dağıtım şirketi Bayburt İl Müdürü Kubilay Atan, izolasyon uygulamasıyla kentte kuş ölümlerinin yaşanmadığını söyledi. Altan, "Göçmen kuşların geçiş güzergâhı üzerinde bulunan Bayburt ilimizde yüksek gerilim hatlarında göçmen kuşlar elektrik akımına kapılarak telef olmakta ve geçici arızalara neden olmaktaydı. Kuşların akıma kapılıp telef olmamaları için nakil hatlarımızda yalıtımlı malzeme kullanarak montaj ve bakım işlemleri yapıyoruz. Bu sayede kuşların telef olmalarının ve elektrik kesintilerinin önüne geçmiş olduk. Kuşlar artık telef olmuyor. Projemizle, doğaya ve insana faydalı bir hizmet sunmuş olduk" dedi. 'ELEKTRİK KESİNTİLERİ DE SON BULDU' Elektrik dağıtım şirketi saha sorumlusu Yakup Sevimli de uygulama sayesinde elektrik arızalarında da azalma yaşandığını belirtti. Sevimli, "Ekiplerimiz izolasyon malzemelerinin montajına devam ediyorlar. Birinci amacımız iş güvenliğidir. Daha önce bu direklerdeki iletkenlerde çarpılmadan kaynaklı kuş ölümleri meydana geliyordu. İzolasyon sonrası kuş ölümleri ve elektrik kesintileri son buldu. Bu çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Vatandaşlarımız olası kuş ölümleri riski olan yerleri görmeleri halinde çağrı merkezimizi arayarak bizi bilgilendirebilir" diye konuştu.

