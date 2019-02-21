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Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, kışın kuşlar üşümesin ve sağlıklı çoğalsın diye okul duvarları ile bahçesine kuş evleri monte etti.İlçenin Camikebir Mahallesinde bulunan Halit Gülpınar ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek, betonlaşan şehirde kuşların barınacağı, yumurtlayacağı alanların azalmaması nedeniyle, okul duvarları ile bahçede bulunan ağaçlara onlarca kuş evi yerleştirdi.Kuş evlerinin tamamını öğrenci ve öğretenlerin el emekleri olduğunu belirten Okul Müdürü İbrahim Karakaş,” Siverek ilçemiz diğer şehirler gibi hızlı bir şekilde betonlaşıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, kışın kuşlar üşümesin ve sağlıklı çoğalsın diye okul duvarları ile bahçesine kuş evleri monte etti.
İlçenin Camikebir Mahallesinde bulunan Halit Gülpınar ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Değerler Eğitimi Projesi kapsamında, doğa ve hayvan sevgisine dikkat çekmek, betonlaşan şehirde kuşların barınacağı, yumurtlayacağı alanların azalmaması nedeniyle, okul duvarları ile bahçede bulunan ağaçlara onlarca kuş evi yerleştirdi.
Kuş evlerinin tamamını öğrenci ve öğretenlerin el emekleri olduğunu belirten Okul Müdürü İbrahim Karakaş,” Siverek ilçemiz diğer şehirler gibi hızlı bir şekilde betonlaşıyor. Bizlerde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte kanatlı hayvanlarımıza sıcak bir yuva yapalım dedik ve çalışmalara başladık. Bunun üzerine Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenciler kuş yuvalarının üretimini yapıldı, görsel sanat dersinde de bu yuvaların boyaması yapıldı. Daha sonra bu yuvaları okul bahçemizin değişik noktalarını monte ettik. Bu çalışma tamamen öğrenci ve öğretmenlerimizin çalışması” dedi.
Altıncı Sınıf öğrencisi Rana Elif ise, “Herkesin bir evi var kuşlarında bir evi olsun dedik ve bu çalışmayı yaptık. Her yer beton yığını ve havalar soğuk olduğu için kuşlar için bunu düşündük. Öğretmenlerimizde bize yardım etti ve bu kuş yuvalarını yaptık” diye konuştu.

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar

Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar
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