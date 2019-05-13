'Kuşlara bakma' bahanesiyle istismara 11 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de erkek çocuğu M.T.'yi (13), "Gel kuşlara bakalım" diyerek, kendisine ait güvercinleri beslediği yere götürerek istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep Gözüküçük (61), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Recep Gözüküçük, iddiaya göre, erkek çocuğu M.T.'yi yanına çağırarak, "Gel seninle kuşlara bakalım" dedi ve kendine ait güvercinleri beslediği kuşluğa götürdü. Burada M.T.'ye istismarda bulunduğu öne sürülen Gözüküçük, mağdur çocuğun olayı ailesinine anlatmasının ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Recep Gözüküçük hazır bulunurken, mağdur M.T. duruşmaya katılmadı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Gözüküçük, "Bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Recep Gözüküçük'ü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl, 'alıkoyma' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

