HABER

'Kuşlara bakma' bahanesiyle istismara 11 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 13:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de erkek çocuğu M.T.'yi (13), "Gel kuşlara bakalım" diyerek, kendisine ait güvercinleri beslediği yere götürerek istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep Gözüküçük (61), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de erkek çocuğu M.T.'yi (13), "Gel kuşlara bakalım" diyerek, kendisine ait güvercinleri beslediği yere götürerek istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Recep Gözüküçük (61), 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 23 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Recep Gözüküçük, iddiaya göre, erkek çocuğu M.T.'yi yanına çağırarak, "Gel seninle kuşlara bakalım" dedi ve kendine ait güvercinleri beslediği kuşluğa götürdü. Burada M.T.'ye istismarda bulunduğu öne sürülen Gözüküçük, mağdur çocuğun olayı ailesinine anlatmasının ardından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Recep Gözüküçük hazır bulunurken, mağdur M.T. duruşmaya katılmadı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Gözüküçük, "Bir şey yapmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Recep Gözüküçük'ü, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl, 'alıkoyma' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Başkent’te, Somalı madenciler anıldıBaşkent’te, Somalı madenciler anıldı
İlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre 7 yıl 6 ay hapisİlişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre 7 yıl 6 ay hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.