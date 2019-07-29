Kuşlara yem atarken düşüp, öldü

KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ta evinin bahçesinde kuşlara yem atarken 2 metre yükseklikten düşen Tahsin Karahasan (82), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Belediye Sitesi Mahallesi Ambarlı Sokak’ta meydana geldi. Evinin bahçesinden kuşlara yem atan Tahsin Karahasan, dengesini kaybedip 2 metre yükseklikten yola düştü. Başını beton zemine çarpan Karahasan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karahasan’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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