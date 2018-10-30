Kuşların göç güzergahı: Muş Ovası

İBRAHİM YALDIZ - Sulak alanları ve zengin florasıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda, havaların soğumaya başlamasıyla kuşların sıcak bölgelere göçü renkli görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası'nda, kuş türlerinin göç etmesiyle oluşan görsel şölen, hem doğa gözlemcilerinden hem de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Telli Turna Doğa Derneği saha gözlem ekibi, kuş güzergahının en önemli kavşaklarından Muş Ovası'na ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbahar ayında göç eden kuş türlerini tespit etmek amacıyla 6 yıldır çalışma yürütüyor.

- "Türlerin analizini yapıyoruz"

Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, AA muhabirine, saha gözlem ekibi olarak son bir aydır sabahın erken saatlerinde geldikleri Muş Ovası'nda kuşların yolculuğunu izlediklerini söyledi.

Kuşların bir kısmının doğuya bir kısmının ise güneye göç ettiğini anlatan Avci, şöyle dedi:

"Hangi kuşlar Muş Ovası'nda yuvalama ve üreme yapıyor onları araştırıyoruz. Amacımız, yaptığımız çalışmaları kayıt altına alarak sadece ilimizde değil ulusal ve uluslararası alanda değer kazanması. Uzun yıllardır Muş'taki sulak bölgelerde canlı türleri potansiyeli hakkında araştırmalar yapmaktayız. Türkiye'deki üç ana göç güzergahından biri olan Muş Ovası'nda göçleri görüntülü ve yazılı olarak kayıt altına alıyoruz. Bu bilgileri kitaplaştıracağız. Türlerin analizini yapıyoruz. Bu bölgede hangi türler geçiş yapıyor onları araştırıyoruz."