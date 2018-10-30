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Kuşların göç güzergahı: Muş Ovası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

Kuşların önemli göç güzergahları arasında yer alan Muş Ovası'ndan geçiş yapan farklı kuş türleri kayıt altına alınırken, sıcak bölgelere yolculuk da gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor - Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci: - "Türkiye'deki üç ana göç güzergahından biri olan Muş Ovası'nda göçleri görüntülü ve yazılı olarak kayıt altına alıyoruz. Bu bilgileri kitaplaştıracağız. Türlerin analizini yapıyoruz. Bu bölgede hangi türler geçiş yapıyor onları araştırıyoruz"

İBRAHİM YALDIZ - Sulak alanları ve zengin florasıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda, havaların soğumaya başlamasıyla kuşların sıcak bölgelere göçü renkli görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası'nda, kuş türlerinin göç etmesiyle oluşan görsel şölen, hem doğa gözlemcilerinden hem de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Telli Turna Doğa Derneği saha gözlem ekibi, kuş güzergahının en önemli kavşaklarından Muş Ovası'na ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbahar ayında göç eden kuş türlerini tespit etmek amacıyla 6 yıldır çalışma yürütüyor.

- "Türlerin analizini yapıyoruz"

Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, AA muhabirine, saha gözlem ekibi olarak son bir aydır sabahın erken saatlerinde geldikleri Muş Ovası'nda kuşların yolculuğunu izlediklerini söyledi.

Kuşların bir kısmının doğuya bir kısmının ise güneye göç ettiğini anlatan Avci, şöyle dedi:

"Hangi kuşlar Muş Ovası'nda yuvalama ve üreme yapıyor onları araştırıyoruz. Amacımız, yaptığımız çalışmaları kayıt altına alarak sadece ilimizde değil ulusal ve uluslararası alanda değer kazanması. Uzun yıllardır Muş'taki sulak bölgelerde canlı türleri potansiyeli hakkında araştırmalar yapmaktayız. Türkiye'deki üç ana göç güzergahından biri olan Muş Ovası'nda göçleri görüntülü ve yazılı olarak kayıt altına alıyoruz. Bu bilgileri kitaplaştıracağız. Türlerin analizini yapıyoruz. Bu bölgede hangi türler geçiş yapıyor onları araştırıyoruz."

- 37 kuş türü tespit edildi

Muş Ovası'nda 37 kuş türü tespit ettiklerini dile getiren Avci, kayıt altına aldıkları kuşları şöyle sıraladı:

"Telli turna, toy kuşu, gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl, sığır balıkçıl, kızıl şahin, bozkır kartalı, atmaca, kerkenez, mahmuzlu kız kuşu, sürmeli kız kuşu, kızıl boyunlu batağan, angıt, karabatak boz kaz, sakarca, boz ördek, saksağan, ekin kargası, sığırcık, kuzgun, kara leş kargası, dere düdükçünü, küçük kum kuşu, halkalı küçük cılıbıt, ebabil, kaya güvercini, gökçe güvercin, tahtalı, sumru, kara sırtlı martı, Van Gölü martısı, gümüş martı, tarla kuşu, tepeli toygar ve serçe."

Saha gözlem ekibinden Ufuk Bayrak da yıllardır sahada aktif olarak Muş'a ait değerlerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bayrak, "Muş Ovası birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Amacımız kuşları korumaya yöneliktir. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Muş Ovası çok yüksek bir kuş popülasyonuna sahip. Biz de kayıt almaya geldik." ifadesini kullandı.

Turgay Özlü de kuş bilincini geliştirip, yaymayı hedeflediklerini belirtti.

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