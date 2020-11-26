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Kuşların göç yolu üzerinde! Seyfe Gölü kurudu

26.11.2020 10:50 | Son Güncelleme:
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Kuşların göç yolu üzerinde! Seyfe Gölü kurudu

Orta Anadolu’da bulunan birkaç tuzlu gölden birisi olan ve kuşların göç yolu üzerinde bulunan Seyfe Gölü, yağış olmaması nedeniyle kurudu.

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, mevsimsel etkiler nedeniyle gölün kuruduğunu söyledi. Çetiner açıklamasında “Seyfe Gölü Kuş Cenneti mevsim itibari ile tamamen kurudu. Dünyadaki 4 göç yolundan birisi üzerinde olan gölümüz kuşların beslenmesi, dinlenmesi ve konaklaması için ideal bir yer fakat göl tamamen kuruduğu için tersine göçün başladığı bu dönemde kuşlar; konaklamadan dinlenmeden ve beslenmeden yollarına devam etmek zorunda kalıyor” dedi.

'TABANDAN GÖLE SU GİRİŞİ YOK'

Yağışların olmamasının gölün kurumasında tek etken olduğunu ifade eden Çetiner, “Gölde su olmasına neden olacak tek etken yağışlar. Gölün özel bir durumu var. Toprak yapısından dolayı gölün tabanı çorak toprak. Yağış yüzeyde kalıyor. Tabandan ise göle su girişi yok. Seyfe, Horla ve Malya pınarında su olmadığı için yüzeysel su girişimiz de yok. Tek çözüm ise göl için yağışlara kaldı. Yağış varsa gölde su oluyorsa kuşlarda var. Gölde su olduğu zaman kuşlar geliyor” diye konuştu.

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Gölde, dünyanın en büyük flamingo topluluklarından biri barınıyor. Göl, aynı zamanda sonbaharda yüz binlerce ördeğin konaklama alanı olarak biliniyor. Seyfe Gölünde çamurcunlar, pelikanlar, balıkçıllar, yağmurcunlar, kazlar, kılıç gagalar, martılar, bababanlar ve sumrular da konaklıyor.

Kaynak: İHA

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