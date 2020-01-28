Kuşların Ordu’daki yaşam alanı: “Hoynat Adası”

Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu’nun Perşembe ilçesindeki ‘Hoynat Adası’ gün geçtikçe daha çok dikkat çekiyor.

Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası’nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Girişlerin yasak olduğu ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan adada, kuş gözlemciliği açısından önemli olması nedeniyle proje hazırlığı başlatıldı. Geçmişte denizcilerin depo ve sığınak olarak kullandığı bilinen ve barındırdığı ‘Önemli Kuş Alanı’ seçilen ve kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılan ada her geçen gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

“Ada tamamen kuş cenneti”

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Hoynat Adası’nın, tepeli karabatak kuşlarının Türkiye’de üreme noktalarının iki tanesinden biri olduğunu ifade ederek, “Aynı zamanda martıların da üreme noktaları. Bu adamız tamamen kuş cenneti, insanlardan tamamen soyutlanmış ve kuşlara ayrılmış bir ada. Adaya çıkmak kuşları ürkütmemek için yasak. Burası kuşların üreme alanı olduğu için burayı özellikle koruma altına aldık” dedi.