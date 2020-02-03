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Kuşların yem mücadelesi görsel şölen oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:30 | Son Güncelleme

Van’daki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresindeki binaların çatı katlarını barınak edinen binlerce güvercin, kar yağışının altında atılan yeme akın etmesi görsel bir şölen oluşturdu.Van’da 20 yıl önce buğday pazarından dolayı bölgeye alışan binlerce güvercin, yıllar önce pazarın yıktırılarak parka dönüştürülmesine rağmen alandan ayrılmıyor.

Van’daki Ahmed-i Hani Kültür Parkı çevresindeki binaların çatı katlarını barınak edinen binlerce güvercin, kar yağışının altında atılan yeme akın etmesi görsel bir şölen oluşturdu.
Van’da 20 yıl önce buğday pazarından dolayı bölgeye alışan binlerce güvercin, yıllar önce pazarın yıktırılarak parka dönüştürülmesine rağmen alandan ayrılmıyor. Özellikle kış mevsiminde yiyecek bulamayan güvercinler, barınak edindikleri çatılarda esnafın yem atmasını bekliyor.
Aç kalan güvercinlere kahvehane işletmecisi Mevlüt İzci başta olmak üzere çevre esnafı sahip çıktı. Esnaf, günlük olarak kuşları arpa ve buğdayla besliyor. Karın yağmasıyla beraber atılan yemlere akın eden binlerce güvercinin uçuşuyla oluşan manzara ise adeta göz kamaştırıyor.

“Hep birlikte bu kuşlara sahip çıkalım”
İHA muhabirine konuşan kahvehane işletmecisi Mevlüt İzci, 2003 yılından bu yana özelikle kış mevsiminde kuşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Vatandaşın da esnafla birlikte kuşlara sahip çıkması gerektiğini ifade eden İzci, “Burası eskiden buğday pazarıydı. Zamanla burası eski düzenini kaybetti ve buğdaycılar buradan gitti. Daha sonra burası park oldu. Bende 2003 yılından bu yana bu kuşlarla beraberim. Günlük buğday veriyorum. Diğer taraftan bize destek çıkan esnaflarımız var. Bu sayede kuşları besleyebiliyoruz. Amacımız bu kış mevsiminde kuşların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kış ayında yiyecek yok ve kuşların gidebileceği bir yer yoktur. Diğer taraftan kuşlar buraya alıştı. Kuşlara vereceğimiz bir kilo buğday çok değildir. Vatandaşlar olarak hep birlikte bu kuşlara sahip çıkalım” dedi.
Kışın yiyecek bulamayan kuşlara imkanları doğrultusunda esnafın sahip çıktığını dile getiren İrfan Tunç isimli vatandaş ise kuşların Van için bir değer olduğunu belirterek, sahip çıkılması konusunda çağrıda bulundu.

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