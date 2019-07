Kuşların yuva yaptığı beton mikseri çalıştırılmıyor

Mehmet Can PEÇE/OF (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Of ilçesinde kuşların yuva yaptığı beton mikseri, şantiye çalışanları tarafından 22 gündür çalıştırılmıyor. Park alanında bekletilen mikser, kuşların yumurtalarından çıkarak uçmalarının ardından çalıştırılacak. Of ile Çaykara ilçeleri arasında yol inşaatı yapan firmaya ait beton mikserinin operatörü Oral Hazırel (43), mikserin su tankının altında kuş yuvası olduğunu fark etti. Yuvanın içinde yumurta olduğunu gören operatör Oral Hazırel durumu şefine bildirdi. Şantiye şefi Sabahattin Kurban'ın talimatı ile mikser çalıştırılmadı. Kuşların yumurtalardan çıkıp uçana kadar mikser park alanında bekletiliyor. Beton mikseri şoförü Oral Hazırel, "Biz bu bölgede yol ve sanat yapıları çalışması yapıyoruz. Kuşların sürekli aracımızın üzerinde uçtuğunu fark ettik. Kontrollerin sonucunda kuşların yuva yaptığını ve yuvanın içinde de yumurtaları olduğunu farkettik. Durumu şirket yetkililerine bildirdik Onlar da aracın çalıştırılmaması uygun buldular. 22 gündür araç çalıştırılmıyor. Kuşlar doğaya dönünce aracı çalıştıracağız" dedi. Şirketin santral operatörü Tunahan Ergün de "Beton üretimi bittiği zaman arabaların temizlik zamanında benim de santralde işim bitmişti. Ben de Oral ağabeye yardım etmek istedim. Arabaları yıkıyorduk bir baktık su tankının altından kuş çıkıyordu. Kuşlar yuva yapmış sonrasına yumurtalarını da gördük. Kamyonun parka çekilmesine onay verildi. Bizde böyle bir davranış yaptık. Kuşlar özgürce uçtuğunda kamyonu çalıştıracağız" diye konuştu.