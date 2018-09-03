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Kuşlarını gezdirip, soru soran ve fotoğraf çektirenden para alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 14:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde yaşayan Züleyha Yaman (32), evde beslediği kuşlarını sokaklarda başının üstünde gezdiriyor. Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.  Talas'ın Kiçiköy Mahallesi'nde oturan Züleyha Yaman, 7 yıl önce satın aldığı muhabbet kuşunun ardından çok sayıda kuş beslemeye başladı.

Kuşlarını gezdirip, soru soran ve fotoğraf çektirenden para alıyor

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesinde yaşayan Züleyha Yaman (32), evde beslediği kuşlarını sokaklarda başının üstünde gezdiriyor. Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.
Talas'ın Kiçiköy Mahallesi'nde oturan Züleyha Yaman, 7 yıl önce satın aldığı muhabbet kuşunun ardından çok sayıda kuş beslemeye başladı. 'Osmanlı Sokağı' olarak bilinen Ali Saip Paşa'da kuşlarını kafese koymadan, başının üstünde gezdiren Yaman, 'Kuşla fotoğraf çektirmek 1 TL, kuşu sevmek 1 TL, kuşa dokunmak 1 TL, kuş hakkında soru sormak 1 TL' yazılı tabelayı da yanında bulunduruyor. Kuşlarının kafeste olmamasına rağmen kaçmadığını belirten Yaman, kuşlarla ilgili soru soran, fotoğraf çektiren ve hayvanlarını sevenlerden 1 lira alıyor.
Sokakta kendisini görenlerin şaşırdığını anlatan Züleyha Yaman, "7 yıl önce sarı renkli muhabbet kuşu aldım. Onun dışarıda kaçmadığını görünce alışkanlık oldu. Kuşlarıma bir şey oldukça, hep yenilerini aldım. Hepsini eğittim. 7 yıldır kuşlarımı kafamın üzerinde gezdiriyorum. İlk çıkardığımda kaçıyorlardı. Kafasını severek, oyalıyorum onları. Bir süre sonra kendileri alışmış oluyor zaten, gitmiyorlar. Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok" diye konuştu.
Kazandığı parayı kuşlarının tedavisinde harcadığını dile getiren Züleyha Yaman, "Evde bir kuş var, onun kanadı kırık. Onu tedavi ettirebilmek için bu şekilde çalışarak, para kazanmaya çalışıyorum. Tahminen 500 TL civarında para kazanmam gerekiyor" diye konuştu. İnsanların bu durumu garipsediğini söyleyen Yaman, "Kuşlarımı omuzumda ve kafamda gezdiriyorum. Onlar hiçbir zaman kaçmıyor. Bazen bizi tramvaya ya da otobüse almıyorlar. Kuşum kaçmıyor ve kimseye zararı yok" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kuşlarını gezdirip, soru soran ve fotoğraf çektirenden para alıyorKuşlarını gezdirip, soru soran ve fotoğraf çektirenden para alıyorKuşlarını gezdirip, soru soran ve fotoğraf çektirenden para alıyorKuşlarını gezdirip, soru soran ve fotoğraf çektirenden para alıyor

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