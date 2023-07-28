Kuşluk namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Aşure Günü 28 Temmuz 2023 kuşluk vakti ne zaman, saat kaçta? Diyanet'e göre Kuşluk namazı kılınışı

Kuşluk namazının kılınışı merak konusu olurken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konuya dair yayımlanan bilgiler arama motorlarında inceleniyor. Muharrem ayının onuncu gününü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler "Kuşluk namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuşluk vakti ne zaman, saat kaçta? Kuşluk namazı kılınışı ve detaylar haberimizde...

KUŞLUK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kuşluk namazı, güneş doğmasının ardından 40-50 dakika sonraki ilk kuşluk vaktinde kılınan kuşluk (dûha) namaz güneş doğup ufukta 5 derece, yani bir mızrak boyu yükseldiğinde eda edilir. Bu ana kerahet vakti de denilir. Bu anın hesaplanabilmesi adına internetten güneşin doğuş saatlerine bakılabilir.

Bunun dışında kuşluk namazının ne zaman kılınacağına dair birçok hadis ve bu hadisler içinde pek çok bilgi yer almaktadır. Örneğin bir hadis-i şerifte, kuşluk namazının deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı an kılınacağı söylenir. Aynı anda kuşluk vakti için yapılan bir başka tanımda da, kuşluk namazının gün doğmasının ardından 45 dakika sonra başlayabileceği ve öğle namazına 45 dakika kalana kadar kılınabileceği bilgisi paylaşılmaktadır.

KUŞLUK NAMAZI NASIL KILINIR?

Kuşluk namazının en az 2 rekat olarak kılınabileceği aktarılsa da çoğunlukla kuşluk namazının 4 rekat olarak kılınması gerektiğini ifade eder. Aynı anda bu namazı kılarken iki rekatta bir selam vermek gerekiyor. Birçok kaynakta paylaşılan bilgilere göre; böylesi daha sevaptır.

Kuşluk namazına besmele çekip niyet edilerek başlanmalı. Niyet de şöyle edilmelidir: "Niyet ettim Allah rızası için kuşluk namazını kılmaya." Besmele çekilip niyet edildikten sonra tekbir getirilir. Ardından eller kadınlar için göğüs hizasında, erkekler için göbek hizasında, birleştirilerek namaza başlanır.

KUŞLUK NAMAZI NEDİR?

Kuşluk namazı, günün doğuşuyla beraber, kerahet vaktinde kılınan bir namazdır. Hadis ve tefsirlerde geçtiği gibi, insan günün ilk vakitlerinde bir kuşluk namazı kılarsa, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem gün sonunda onu korumayı tekeffül eder. Hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de rivayet edildiğine göre, 12 rekat kuşluk namazı kılan her kimse için Allah cennette bir köşe ayıracaktır.

Kuşluk namazı pek çok hadis-i şerifte kılınması elzem olan namazlardan biri olarak ifade edilmiştir. Aynı anda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in devamlı kuşluk namazı kıldığı ve kuşluk namazını tavsiye ettiğine dair de pek çok hadis-i şerif yer almaktadır. Bundan dolayı nedenle de kuşluk namazı, İslam aleminde önemsenen bir namaz haline gelmiştir. Pek çok hadis-i şerifte de ismi yer almaktadır. Bundan dolayı da kuşluk namazı sıklıkla kılınması tavsiye olunmuş namazlardan biri haline gelmiştir.

KUŞLUK NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kuşluk namazı 4, 8 ya da 12 rekat olarak eda edilebilir. Kuşluk namazı 2 rekat olarak kılınmaktadır yani 4 rekatlık bir kuşluk namazı ikişer rekat olarak eda edilir. Her rekatta okunması gereken dualar ve yapılması gerekenler bulunuyor. Rekatlarda yapılması gerekenler ayrı ayrı şu şekilde sıralanabilir:

Birinci rekat için;

Sübhaneke okunur.

Euzü besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zammı sure okunur ya da bu sure yerine geçecek kadar Kur'an-ı Kerim okunur.

Rüku (Sübhane Rabbiyel Azim 3 defa okunur.)

2 defa üst üste secde edilir. (Her secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim okunur.)

İkinci rekat için;

Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Rüku (Sübhane Rabbiyel Azim 3 defa okunur.)

2 defa üst üste secde edilir. (Her bir secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Aliyyil Ala okunur.)

Tahiyatta durulur. Ettehiyyatü, Salli ve Barik duaları okunduktan sonra sağ tarafa ve sol tarafa selam verilir.

Selam verirken "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" denmelidir.

Eğer kuşluk namazı 4 rekat olarak kılınacaksa, bu iki rekat ikişer defa tekrarlanmalıdır.

AŞURE GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayının faziletleri ile ilgili hadis-i şerifleri aşure gününün de önemini ortaya koymaktadır.

Allah Resulü “Her kim aşure gününü ihya ederse aşure gününü diriltir, gününde ve gecesinde ibadetle meşgul olursa Allah-u Teala dilediği gibi onu yaşatır ve diriltir” diye buyurmuştur.

Hz. Muhammed'in Ramazan dışında nafile orucu olarak hiç terk etmediği beş oruçtan bir tanesi de aşure günü orucudur.Tüm bunları değerlendirdiğimizde aşure gününün ne kadar önemli bir gün olduğunu görüş oluruz.

