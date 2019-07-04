Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, ’’Kusma ve ishal havuz enfeksiyonu belirtisi olabilir’’ dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karabay, yaz aylarında havuz ve denizlerden bulaşan enfeksiyonlar hakkında önemli bilgiler verdi.Günümüzde rekreasyon su aktiviteleri her geçen gün giderek yaygınlaşmakta ve özellikle tatil sektöründe önde gelen eğlencelerden bir tanesi. Dr. Karabay, "Rekreasyonel su aktivitelerinden sonra bakteri, virüs, parazit ve hatta mantarlara bağlı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir" dedi.

’’Cilt problemi belirtileriyle ortaya çıkabilir’’

Cilt problemlerinin belirtileriyle ortaya çıkabileceğini aktaran Dr. Mehmet Karabay , ’’Su kaynaklı hastalıklar yeterince bildirilmediğinden dolayı gerçek sıklığı bilinmemektedir. Zira çoğu eğlence etkinliği denetlenmeyen mekanlar da veya özel mülklerde meydana gelir. Katılımcılar genellikle hastalık oluşmadan önce ayrılırlar. Su kaynaklı enfeksiyonlar öncelikle gastrointestinal olup, ancak üst solunum ve cilt belirtileriyle de ortaya çıkabilir. Gastrointestinal semptomlar; daha çok bulantı kusma ve ishal şeklinde ortaya çıkar bazen hafif ateş olabilir ve genellikle kendi kendini sınırlar. Çoğu zaman destekleyici tedavi ile düzelir . Ancak, bazı enfeksiyonlar önemli morbidite ve mortaliteye neden olabilir. Cryptosporidium ve Giardia İntestinalis en sık görülen paraziter gastrointestinal nedendir. Kısmi klor direnci olabilir’’ dedi.