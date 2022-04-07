HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kusmak orucu bozar mı? Ramazan'da istifra etmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Kusmak orucu bozar mı? Ramazan'da istifra etmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

07.04.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusmak orucu bozar mı? sorusu Ramazan ayı sürerken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan Ayı, 2 Nisan Cumartesi günü başladı, 1 Mayıs'ta ise sona erecek. Kusmak orucu bozar mı? Ramazan'da istifra etmek orucu bozar mı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soruya ilişkin yanıtı ve yayımladığı bilgiler haberimizde...

Kusmak orucu bozar mı? Ramazan'da istifra etmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Kusmak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı boyunca birçok vatandaş ibadetlerini hem doğru hem de eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. Kusmak orucu bozar mı? Ramazan'da istifra etmek orucu bozar mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soruya ilişkin yanıtı ve yayımladığı bilgileri sizler için derledik.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruçluyken kusan kişinin orucu bozulmaz. Bununla birlikte mideden ağza yükselip yeniden mideye dönen şeylerin de orucu bozmadığı bilinmektedir.

Öte yandan oruçlu bir kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise orucun bozulduğu açıklanmıştır.

RAMAZAN'DA İSTİFRA ETMEK ORUCU BOZAR MI?

Hz. Muhammed (s.a.s.), şöyle buyurmuştur:

“Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25)

Öte yandan kustuğu için orucu bozuldu sanarak yemeyi ve içmeyi sürdüren kişinin orucu bozulur. Böyle bir kişiye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

ramaza

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detayNisa bebeğin annesinin ailesiyle ilgili dikkat çeken detay
Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Yeni bir safhaya geçiyoruzErdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Yeni bir safhaya geçiyoruz
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Son dakika: Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarını bile yaptıramadım'

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

İlginizi Çekebilir

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Miami'de aşk mı var? "Yakışmazlar" yorumu

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Harry Potter’ın yıldızı yönetmenliğe soyunuyor! Kendisi yazdı

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.