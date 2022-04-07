Kusmak orucu bozar mı? Ramazan'da istifra etmek orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Kusmak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı Ramazan ayı münasebetiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. 2 Nisan Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı boyunca birçok vatandaş ibadetlerini hem doğru hem de eksiksiz şekilde yerine getirmek istiyor. Kusmak orucu bozar mı? Ramazan'da istifra etmek orucu bozar mı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın soruya ilişkin yanıtı ve yayımladığı bilgileri sizler için derledik.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruçluyken kusan kişinin orucu bozulmaz. Bununla birlikte mideden ağza yükselip yeniden mideye dönen şeylerin de orucu bozmadığı bilinmektedir.

Öte yandan oruçlu bir kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise orucun bozulduğu açıklanmıştır.

RAMAZAN'DA İSTİFRA ETMEK ORUCU BOZAR MI?

Hz. Muhammed (s.a.s.), şöyle buyurmuştur:

“Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25)

Öte yandan kustuğu için orucu bozuldu sanarak yemeyi ve içmeyi sürdüren kişinin orucu bozulur. Böyle bir kişiye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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