Kusmaya ne iyi gelir? Kusmayı en hızlı ne geçirir? Kusmayı kesmek için ne yapmalı?

Kusma meydana gelmeden önce genel olarak mide bulantısı hissedilir. Ayrıca kusmanın vücutta oluşturduğu bazı etkiler bulunur. Kusmanın geçmesi için bulantı hissi geldiği zaman oturmak ve aktiviteleri kısıtlamak gerekir. Ayrıca kusmayı kesmek için zencefilli içecekler içmek ve buz parçaları çiğnemek evde uygulanabilecek kolay ve etkili yöntemler arasında yer alır.

Kusma neden kaynaklanır?

Birçok farklı sebepten kaynaklanan kusma oldukça rahatsız edici bir durumdur. Bununla birlikte kusmayı hafifletmek ya da durdurmak için bazı yöntemler bulunur fakat bu yöntemler kusma sebebine göre de değişiklik gösterir. Kusmanın kaynaklanabileceği durumlar şu şekilde sıralanabilir:

Mide ve bağırsak sorunları: Gıda zehirlenmesi, mide virüsleri ya da bakteriyel enfeksiyonlar, mide ülseri.

Gıda zehirlenmesi, mide virüsleri ya da bakteriyel enfeksiyonlar, mide ülseri. Sindirim sistemi problemleri: Asit reflü, bağırsaklardaki işlev bozuklukları.

Asit reflü, bağırsaklardaki işlev bozuklukları. Enfeksiyonel hastalıklar: Grip ve soğuk algınlığı, apandisit ya da pankreatit.

Grip ve soğuk algınlığı, apandisit ya da pankreatit. Bazı ilaçların yan etkileri: Özellikle kemoterapi ya da ağrı kesiciler mide bulantısına neden olabilir.

Özellikle kemoterapi ya da ağrı kesiciler mide bulantısına neden olabilir. Alkol ve madde kullanımı: Uyuşturucu maddeler ve alkole bağlı zehirlenme.

Uyuşturucu maddeler ve alkole bağlı zehirlenme. Duygusal ve psikolojik faktörler: Stres ve anksiyete, korku ya da şok.

Stres ve anksiyete, korku ya da şok. Hareket hastalığı: Araç, gemi ya da uçakla seyahat edildiği zaman mide bulantısı ve kusma oluşabilir.

Araç, gemi ya da uçakla seyahat edildiği zaman mide bulantısı ve kusma oluşabilir. Hormonal değişiklikler: Hamileliğin ilk zamanlarında mide bulantısı ve kusma oldukça fazla bir şekilde görülebilir.

Kusmaya ne iyi gelir?

Günlük yaşamı da olumsuz yönde etkileyen bir faktör olan kusmayı bazı yöntemler hafifletebilir ve kusmayı durdurmaya yardımcı olur. Kusmaya iyi gelen yöntemler sırasıyla şu şekildedir:

Burundan ciğerlere hava soluyarak derin nefesler almak. Yavaşça alınıp verilen nefesler kusmaya iyi gelir.

Az tuzlu krakerler yemek denenen ve oldukça etkili olan yöntemlerden biridir. Mide asitlerini emmeye yardımcı olan krakerler kusmaya iyi gelir.

Bol miktarda sıvı tüketimi yapılmalıdır. Kusmayı ve dehidrasyonu önlemeye yardımcı olmak için bol miktarda sıvı tüketmesi yapılmalıdır. Fakat sıvılar yavaşça yudumlanmalıdır.

Sindirilmesi zor olan ve yağlı ve baharatlı gıdalardan kaçınmak gerekir. Sindirilmesi kolay ve mideyi rahatlatacak gıdalar tüketilmesi gerekir. Muz ve pirinç gibi.

Aromaterapi hem mide bulantısına hem de kusmaya iyi gelir. Nane yağı ya da zencefil çayı gibi doğal çözümler bulantıyı azaltır ve kusmaya iyi gelir.

Kusma tedavisi yöntemlerinden biri de soğuk uygulamadır. Soğuk kompres baş ve boyun bölgesine uygulanırsa kusmaya iyi gelir.

yöntemlerinden biri de soğuk uygulamadır. Soğuk kompres baş ve boyun bölgesine uygulanırsa kusmaya iyi gelir. Bileklere aküpresür yapmak duygusal olarak kusma hissini engelleyen bir yöntemdir. Geleneksel Çin tıbbında belirli bölgeleri uyarmak için oldukça sık bir şekilde uygulanır.

Kusmayı kesmek için ne yapmalı?

Kusmayı kesmek için uygulanan çeşitli yöntemler bulunur. Kusmayı hızlı bir şekilde kesmenin en birinci yöntemi yavaş bir şekilde bol miktarda sıvı tüketimidir. Mideyi rahatlatmak için yudum yudum su içilerek kusma kesilebilir. Sindirilmesi hafif olan yiyecekler hem mide bulantısına hem de kusmaya iyi gelir. Özellikle muz ve tuzlu kraker tüketimi kusmayı kesmede yardımcı olan etkili yöntemlerden biridir.

Kusmayı en hızlı ne geçirir?

Kusma şikayeti olan pek çok insan kusmayı en hızlı ne geçirir? diye merak eder ve bu konu hakkında araştırmalar yapar. Rahat bir ortamda dinlenme, kusmayı hızlı bir şekilde geçirmek için uygulanması gereken bir yöntemdir. Sakin bir yerde uzanma ve vücudun toparlanmasını sağlamak gerekir. Bunun yanı sıra bitki çaylarından yardım alınabilir. Özellikle zencefil çayı, rezene çayı, karanfil çayı ve nane çayı kusmaya en iyi gelen bitki çayları arasında yer alır. Nane çayı kusmaya iyi geldiği gibi nane yağı da bulantı ve kusma konusunda etkilidir. Kusmayı geçirmek için uçucu yağlar kullanılabilir. Karanfil, zencefil, limon ve lavanta gibi kokular kusmayı kesmek için kullanılabilir.