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  4. Kuştepe’de silahlı kavganın nedeni yüksek sesli müzik oldu: 1 ölü 1 yaralı

Kuştepe’de silahlı kavganın nedeni yüksek sesli müzik oldu: 1 ölü 1 yaralı

27.08.2024 10:14
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27.08.2024 10:14
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Yüksek sesli müzik gerginliği dehşetle sonuçlandı. İstanbul Şişli’de müzik dinleyen grup ile sesten rahatsız olan mahalle sakini arasında çıkan tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

Şişli’de bulunan Kuştepe mahallesi dün acı bir olaya şahit oldu. Mahallenin Müjde isimli sokak sakinlerinden İsmet Sezişli ve sokakta yüksek sesli müzik dinleyerek eğlenen grup arasında gece saat 04.00 sularında tartışma çıktı.

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SİLAHLARA SARILDILAR

Sezişli, sokakta gürültü çıkardıkları gerekçesiyle bir grubu uyardı. Gruptaki kişilerden Enis C.'nin bağırarak karşılık vermesi üzerine tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesiyle Sezişli, silahıyla sokağa inerken, Enis C. de evinden pompalı tüfeğini aldı.

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TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

İsmet Sezişli pompalı tüfekle, Enis C. ise tabanca ile vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmet Sezişli, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Enis C.’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği biliniyor.

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HAYATINI KAYBETTİ

İsmet Sezişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karın ve bacağından yaralanan Enis C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müzik Şişli silahlı kavga
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