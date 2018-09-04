Kuştepe'de genel asayiş denetimi yapıldı

Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe'de belirlenen 7 adres ile tüm cadde ve sokaklarda genel asayiş denetimi yapıldı.
Şişli Kuştepe mahallesinde tüm sokaklar ve yollar tutulduktan sonra daha önceden belirlenen 7 adrese operasyon yapıldı. Özel Hareket polisleri eşliğinde belirlenen adreslere giren ekipler arama yaptı. 'ETA' adlı polis köpeği de aramalara katıldı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Motorize Polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan denetim yaptı.
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