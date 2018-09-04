KUŞTEPE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe'de belirlenen 7 adres ile tüm cadde ve sokaklarda genel asayiş denetimi yapıldı.
Şişli Kuştepe mahallesinde tüm sokaklar ve yollar tutulduktan sonra daha önceden belirlenen 7 adrese operasyon yapıldı. Özel Hareket polisleri eşliğinde belirlenen adreslere giren ekipler arama yaptı. 'ETA' adlı polis köpeği de aramalara katıldı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Motorize Polis ekiplerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan denetim yaptı.
Görüntü Dökümü:
Mahalleye giren polisler
Özel Harekat polislerinden görüntü
Evlerde yapılan aramalar
Polis köpeği ile uyuşturucu araması yapılması
Polis helikopterinden görüntü
Genel ve detaylar
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