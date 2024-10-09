Kustuktan sonra neden su içilmez? Kustuktan sonra su içersek ne olur?

Kusma eylemi mideyi tahriş eder ve mide asitleri yemek borusuna kadar gelebilir. Kustuktan sonra hemen su içilmemesinin nedeni de buna bağlı olarak kusma refleksini tetiklemesidir. Kustuktan hemen sonra içilen su, mide duvarlarının yatışmasına engel olur. Fakat kustuktan sonra susuzluk hissedilmesi durumunda hemen su içilmez. Su, yavaş yavaş ve minik yudumlar hâlinde içilebilir ve bu şekilde içilen su mideye zarar vermez. Ayrıca kustuktan sonra yaşanılan sıvı kaybının da bir şekilde alınması gerekir. Bu kapsamda çok hızlı olmayacak şekilde ılık su tüketmek mideyi rahatlatabilir. Fakat hızlı tüketilen ve soğuk ya da sıcak olan su tekrarda mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir.

Kustuktan sonra neden su içilmez?

Vücut bazı durumlarda mideyi rahatsız eden şeylerden kurtulmak için kusma eylemini gerçekleştirir. Bu durum mide bulantısı ve aynı zamanda ağrıyı da hafifletmeye yardımcı olur. Fakat kusmak vücutta sıvı ve elektrolit kaybına neden olur. Fiziksel ve zihinsel olarak yorucu bir süreç olan kusma, durduktan hemen sonra bazı besinlerin tüketilmemesi gerekir. Kustuktan hemen sonra su içmek de bu gıdalar arasında bulunur. Kustuktan hemen sonra içilen su, mideyi tahriş eder ve kusma refleksini yeniden tetikler.

Kustuktan sonra su içersek ne olur?

"Kustuktan sonra su içersek ne olur?" diye sorulduğu zaman, kusma refleksi tekrar oluşabilir yanıtı verilir. Ancak kusarken oluşan su kaybını önlemek ve vücudun hidrasyonunu sağlamak için küçük yudumlar hâlinde ılık su içmek gerekebilir. Böylece mide duvarları yatışır ve mideye yavaş yavaş alışma fırsatı verilmiş olur. Kişi kustuktan sonra susuzluk hissedebilir. Bu yüzden mideyi yormadan, yavaş ve küçük yudumlarla su tüketilebilir.

Zamana bölerek içilmesi gereken suyun temiz olduğundan emin olunması gerekir. Ayrıca suyun ne sıcak ne soğuk olmamasına dikkat edilmelidir. Oda sıcaklığında olan suya birkaç dilim limon eklemek hem mideyi ferahlatır hem de boğaz tahrişini yatıştırır.

Kustuktan sonra ne yenir, ne içilir?

Günlük yaşamın kalitesini engelleyen fakat ciddi ve düzenli olmadığı müddetçe fazla kaygılanmamayı gerektiren kusma pek çok kişide görülebilir. Kustuktan sonra mide rahatlığı için mideyi dinlendirmek ilk ve en önemli yapılması gereken işlemdir. Örneğin; temiz hava almak, derin ve düzenli nefes alıp vermek ve biraz uzanmak kustuktan sonra mideyi rahatlatır ve kendinizi daha hızlı toparlamanıza yardımcı olur. Kustuktan sonra mideyi yatıştırmak amacıyla hem hafif hem de kolay bir şekilde sindirilen yiyecekler tercih edilmesi ve tüketilmesi gerekir. Kustuktan sonra yenilmesi ya da içilmesi gereken besinleri şu şekilde sıralanabilir:

Nane limon çayı: Hem mide bulantısı hem de soğuk algınlıkları için en etkili bitki çayı, nane limon çayıdır. Nane ve limonun birleşimi mideyi ferahlatır ve sindirim problemlerine de iyi gelir. Kustuktan sonra çay demlenir ve hafif ılıyınca içilebilir. Ayrıca kustuktan sonra ağızda oluşan acı tadın da gitmesini sağlar.

Muz: Kustuktan sonra tüketilecek gıdaların en başlarında muz gelir. Muz, mide bulantısına en iyi gelen ve pratik olan çözümlerden biridir. Hem bağırsak hastalıklarında kullanılan muz ayrıca tokluk hissi de verir. Orta boylarda 1 adet muz kusma sonrası mideyi rahatlatmaya iyi gelir.

Zencefil çayı: Zencefil çayı, içerisinde bulunan antioksidan bileşenler sayesinde mide bulantısı hissini ortadan kaldırır. Bunun yanı sıra bu çay, boğaz şişliği gibi sorunlarda da oldukça etkilidir. Kustuktan sonra ateş ve baş ağrısı gibi semptomlar görünüyorsa zencefil çayına bal ve limon ekleyip tüketilebilir.

Karanfilli su: Karanfil aroması mideyi yatıştırır ve ayrıca gaz sorunlarında da oldukça etkilidir. Kusmaya iyi gelen besinler arasında karanfilli su da bulunur. Büyük 1 bardak suyun içerisine birkaç karanfil atıp esans geçince su tüketilebilir. Ya da bu suya bir kaynatıldıktan sonra da içilebilir.

Yine de kustuktan sonra yenilmesi ya da içilmesi gerekenleri uzman bir doktora sorup tüketmek önemlidir.