HABER

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Son 5 yılda 6 seçimi boykot eden Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki vatandaşlar, sürdürdükleri hukuk mücadelesinin ardından yeniden kazandıkları belde olma hakkı üzerine bugün başkanları seçmek için sandık başına gittiler.Kuşu beldesi, Yerel Yönetimler Yasası kapsamında 2011 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğünden beldelik statüsünü kaybedip köye dönüştü.

Son 5 yılda 6 seçimi boykot eden Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesindeki vatandaşlar, sürdürdükleri hukuk mücadelesinin ardından yeniden kazandıkları belde olma hakkı üzerine bugün başkanları seçmek için sandık başına gittiler.
Kuşu beldesi, Yerel Yönetimler Yasası kapsamında 2011 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğünden beldelik statüsünü kaybedip köye dönüştü. Kuşu halkı 30 Mart 2014’deki yerel seçimde, 1 Haziran 2014’deki ara seçimde, 10 Ağustos 2014’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 7 Haziran 2015’deki genel seçimde, 1 Kasım 2015’deki genel seçimde, 1 Haziran 2016’daki ara seçimde, 6 kez bilinçli olarak sandıklara gitmeyip seçimleri boykot etmişti. Üç yıllık hukuk mücadelesi sonunda yeniden belde olma hakkını alarak, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim’in Belediye Başkanı olarak görevlendirildiği Kuşu beldesi sakinleri, 16 Nisan 2017’deki Anayasa değişikliği referandumuna ve 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel seçimlerine katıldılar.
10 yıl evvel son defa Belediye Başkanını seçen Kuşu’da, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri için, Ak Parti’den Feridun Aktay, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Murat Güntaş, Saadet Partisinden (SP) Sayim Altın, Bağımsız Türkiye Partisinden (BTP) Halil Baş Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Dört mahallesine muhtar seçilecek olan Kuşu’da, 7 sandıkta toplam bin 840 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Kuşu Beldesi sakinlerinden Hatice Dumlupınar (67) “10 sene evvel son olarak başkanımızı seçtik, 5 senedir de sandığa gitmedik, oy kullanmadık. Bu seçimde adayımızı seçeceğiz. Allah tamamına erdirsin. Bizim başkanımız dik durur, sağlam durur” dedi.
Belde halkından Serpil Aktay (28) ise 5 seçimdir oy kullanmayan Kuşu’ya oy kullanmaya geldiklerini ifade etti.
Kuşu halkından Ahmet Pınar (57) ise “Belediyeliği elden giden ve 6 seçimden bu yana oy kullanmadığımız beldemizde tekrar belediye başkanımızı seçiyoruz” dedi.
Emekli öğretmen Zeki Ersoy “2011 yılında Belediyeler Kanununa göre kasabamızdan beldelik alındı. Bizler Kuşu halkı olarak beldeliğimizi yeniden kazanabilmek için 5 yıldır sandıklara gitmedik. Yaptığımız hukuk mücadelesi sonunda beldeliğimizi yeniden kazandık. Şimdi 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanımızı seçmek için buradayız. Beldemiz ve seçilecek olan başkanımız için hayırlı olsun” dedi.
Kuşu beldesinde Ak Parti Belediye Başkan adayı olan Feridun Aktay “2014 yılında belediyelerin kapatılması kararıyla birlikte Kuşu beldesi köye dönüştürüldü. Köye dönüştürülen kasaba halkımız muhtarlık seçimleri için sandıklara gitmedi. Yeniden beldeliğini geri isteyen halkımız 6 seçimdir sandıklara gitmedi. Bu süreç içerisinde okul müdürü olarak muhtarlık vekilliği görevi şahsıma verildi. Beş yıldan bu yana bu görevi yapmaktayım. İnşallah halkımızın teveccühü bizden yana olur. Allah Devletimize ve Milletimize zeval vermesin” diye konuştu.
Kuşu beldesinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Belediye Başkan adayı olan Murat Güntaş, “2014 yılında belde tüzel kişiliğimiz elimizden alındı. Kuşulular olarak hukuk mücadelesi verdik ve haklı olduğumuz bu mücadeleyi kazandık. Bu süre içinde 5 yıl sandığa gitmedik, seçimlerde oy kullanmadık. 31 Mart 2019 tarihinde Allah nasip ederse belediye başkanımızı seçeceğiz. Kuşu’ya hizmet etmek bize nasip olur inşallah” dedi.

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

Kuşu beldesi 10 yıl sonra başkanını seçiyor

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.