HABER

Kuşu kurtarırken ellerinden olan Ramazan'a protez kol takıldı (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, yaklaşık 1,5 yıl önce elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve yanık oluşan elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir'e (18) protez kol takıldı.

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, yaklaşık 1,5 yıl önce elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve yanık oluşan elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir'e (18) protez kol takıldı. Ramazan Taşdemir, "Kollarıma alışmaya çalışıyorum. Yardıma muhtaç bir hayvan görsem yine hiç düşünmeden kurtarırım" dedi. Olay, 9 Ekim 2017'de saat 10.00 sıralarında, Günbuldu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Ramazan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1,5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Doktorların, sakat kalmaması için büyük çaba sarf ettiği Taşdemir'in üçüncü derece yanık oluşan elleri, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası dirsek altından kesildi. Haberin ardından yurt içinden ve dışından birçok kişi ve dernek, Ramazan Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir'i arayarak yardım etmek istediklerini söyledi. PROTEZ KOLLAR TAKILDI Uzun süre tedavisi süren Ramazan Taşdemir'e Sağlık Bakanlığı'nın desteği 1,5 ay önce Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez kollar takıldı. 10 gün önce taburcu olan Taşdemir, memleketi Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyüne döndü. Oğlunun durumunun çok iyi olduğunu söyleyen baba Mehmet Taşdemir, "Ramazan'ın durumu şimdi çok iyi. Allah razı olsun devletimizden, protez kollarını taktılar. Ramazan çok mutlu, başka bir şey istemiyor. Oğlum ekranlara çıkmak istemiyor. Kollarına alışmaya çalışıyor" dedi. Kollarına alışmaya çalıştığını belirten Ramazan Taşdemir ise "Çok güzel, yavaş yavaş alışıyorum kollarıma. Hayatı sürdürüyorum. Kameraların karşısına çıkmak istemiyorum. Yine yardıma muhtaç bir hayvan görsem hiç düşünmeden kurtarırım. Destek olanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Karlıova'da 44 köy okulunda kar nedeniyle karne dağıtılamadıKarlıova'da 44 köy okulunda kar nedeniyle karne dağıtılamadı
ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk son yolculuğuna uğurlandıABD'de 22 dolar için öldürülen Türk son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Yasak Elma'da skandal patladı! Gözlerden kaçan detay şok etti

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.