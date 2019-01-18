Kuşu kurtarırken ellerinden olan Ramazan'a protez kol takıldı (Arşiv)

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyünde, yaklaşık 1,5 yıl önce elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve yanık oluşan elleri kesilen çoban Ramazan Taşdemir'e (18) protez kol takıldı. Ramazan Taşdemir, "Kollarıma alışmaya çalışıyorum. Yardıma muhtaç bir hayvan görsem yine hiç düşünmeden kurtarırım" dedi. Olay, 9 Ekim 2017'de saat 10.00 sıralarında, Günbuldu köyü yakınlarında meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Ramazan Taşdemir, her sabah olduğu gibi yaylada hayvanları otlatırken, bir kuşun kanadının elektrik teline takıldığını ve kurtulmak için çırpındığını gördü. Hemen direğe çıkıp, kuşu takıldığı telden kurtaran Taşdemir, direkten inerken, belindeki su matarası yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı. Direkten düşmek üzereyken, ayağı demire takılan ve telleri tutan Ramazan Taşdemir'in iki elinde de yanıklar oluştu. Yaklaşık 1,5 saat telde asılı kalan Taşdemir, olay yerine çağrılan TEDAŞ ekiplerince direkten indirildi. Ambulansla önce Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Taşdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Doktorların, sakat kalmaması için büyük çaba sarf ettiği Taşdemir'in üçüncü derece yanık oluşan elleri, yaklaşık 4 saat süren ameliyat sonrası dirsek altından kesildi. Haberin ardından yurt içinden ve dışından birçok kişi ve dernek, Ramazan Taşdemir'in babası Mehmet Taşdemir'i arayarak yardım etmek istediklerini söyledi. PROTEZ KOLLAR TAKILDI Uzun süre tedavisi süren Ramazan Taşdemir'e Sağlık Bakanlığı'nın desteği 1,5 ay önce Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde protez kollar takıldı. 10 gün önce taburcu olan Taşdemir, memleketi Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyüne döndü. Oğlunun durumunun çok iyi olduğunu söyleyen baba Mehmet Taşdemir, "Ramazan'ın durumu şimdi çok iyi. Allah razı olsun devletimizden, protez kollarını taktılar. Ramazan çok mutlu, başka bir şey istemiyor. Oğlum ekranlara çıkmak istemiyor. Kollarına alışmaya çalışıyor" dedi. Kollarına alışmaya çalıştığını belirten Ramazan Taşdemir ise "Çok güzel, yavaş yavaş alışıyorum kollarıma. Hayatı sürdürüyorum. Kameraların karşısına çıkmak istemiyorum. Yine yardıma muhtaç bir hayvan görsem hiç düşünmeden kurtarırım. Destek olanlara teşekkür ederim" diye konuştu.

