HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye depremde hayatını kurtardı

Kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye depremde hayatını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 18:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, kaldığı enkaz altından kendi imkanı ile çıkan 16 yaşındaki Özge Tekçi, yaşamını muhabbet kuşu Şanslı'ya borçlu olduğunu söyledi. Deprem sırasında yan odada olan kuşu Şanslı'yı alıp, 5’inci kattaki evlerinden çıkmak için merdivenlerden koşarak 2 kat indiği sırada binanın yıkıldığını belirten Tekçi, "Kuşumu almak için 10 saniye kaybetmesem tamamen enkaz altında kalıp, dışarı çıkamayacaktım, belki de ölecektim" dedi.

Kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye depremde hayatını kurtardı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen depremde yıkılan binalardan 7 katlı 3 bloğun bulunduğu Barış Sitesi'nde enkaz altında kalanlardan Özge Tekçi, mucize eseri kurtuldu. Deprem sırasında evde yalnız olduğunu belirten Tekçi, muhabbet kuşu 'Şanslı' sayesinde hayatının kurtulduğunu söyledi. Evlerinin 7 katlı binanın 5'inci katında bulunduğunu belirten Tekçi, mucize kurtuluşunu şöyle anlattı:

53b1df7d460f2da7dd0c75115ee6c134

"Gerçekten zor anlardı. Filmlerde gördüklerim gibiydi. Bu yaşadıklarına insan inanamıyor. Deprem sırasında aklıma muhabbet kuşum Şanslı geldi. Yan odaya geçip, kafesiyle birlikte Şanslı'yı aldım. İnsan korkuyla ne yapacağını bilemiyor. ‘Hemen binadan çıkabilirim’ diye düşünüp, merdivenlere doğru yönelip, koşmaya başladım. Koşarken, duvarlar yıkılmaya başladı. Üçüncü kata indiğimde, bina tamamen yıkıldı. Enkazların arasında kaldım. Şanslı'nın kafesi de ezilmişti. Bulunduğum yerde arkama dönemiyordum. Şanslı'nın sesi de çıkmadığı için öldüğünü sandım. Cep telefonumun çalıştığını fark ettim. Güçlükle fenerini açıp, etrafımı görmeye çalıştım. Annemi ve 112 Acil Servis'i arayıp, enkaz altında olduğumu belirtip, yerimi bildirdim. Fenerle etrafıma bakarken, merdiven kenarında bir açıklık olduğunu ve ışık geldiğini gördüm. Yaklaşık 20 dakikalık bir çaba sonucu ışığın geldiği yerdeki tuğlaları kenara atarak, geçebileceğim yer açıp, buradan önce balkona çıktım. Başım, burnum kan içindeydi. Ancak hiçbir şekilde acı hissetmedim. Sonrasında da balkondan atlayıp, enkazdan kurtuldum."

2872f9631df5647d59e03393f3987223

'10 SANİYE OLMASAYDI BELKİ DE ÖLECEKTİM'

Kuşu Şanslı'yı almak için yan odaya gittiği 10 saniyenin hayatını kurtardığını belirten Tekçi, "Eğer 10 saniye olmasaydı. Bir kat daha aşağıya inmiş olacaktım ve tamamen enkazın altında kalıp, dışarı çıkma şansım olmayacaktı, belki de ölecektim" diye konuştu.

'ŞANSLI'NIN YAŞADIĞIIN ÖĞRENİNCE DÜNYALAR BENİM OLDU'

Tekçi, daha sonra yaşananları ise şöyle anlattı:

"Ertesi gün görevliler bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onlara anlatıp, Şanslı'dan bahsettim. Bana kuşumun rengini sordular. 'Yoksa ölüsünü mü buldunuz' dedim. Bunun üzerine bana kuşumun yaşadığını, enkaz altından çıkardıklarını söylediler. O an dünyalar benim oldu. Şanslı'yla beraber büyüdük. Birbirimize çok bağlıyız."

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Ayda' paylaşımı
Erdoğan'dan yeni 'Ayda' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüştü
Erdoğan, Viyana'da yaralılara yardıma koşan 2 Türk ile görüştü
İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti
26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti
'Mestan' enkaz altından 97 saat sonra kurtarıldı
'Mestan' enkaz altından 97 saat sonra kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde enkazda kalmaktan son anda kurtuldu
İki kardeş görüntülü görüşme sayesinde enkazda kalmaktan son anda kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.