Kuşulular, belediye başkanını seçmek için sandığa koştu

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı beldeyken, 30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi nüfusu 2 binin altında kaldığı gerekçesiyle köye dönüştürülen, ancak mahkeme kararıyla tekrar belde statüsüne kavuşan Kuşu'da, bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Daha önce 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyerek sandığı boykot eden Kuşulular, 4 adayın yarıştığı yerel seçimde bu kez başkanını seçmek için oy kullandı. Yerel Yönetimler Yasası kapsamında 2011 yılında nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde statüsünü kaybederek köye dönüştürülen Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu'da yaşayanlar, bu kararı protesto etmek amacıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde sandığa gitmedi, muhtar da seçmedi. 31 Mart sabahına muhtarsız uyanan Kuşu'ya dönemin Simav Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran tarafından Kuşu Ortaokulu Müdürü Feridun Aktay seçim yenileninceye kadar geçici muhtar olarak atandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla 1 Haziran 2014'te Kuşu'da muhtarlık seçimleri tekrar yapıldı. Ancak nüfuslarının 2 binden fazla olduğunu belirten, 'Muhtar değil, belediye başkanımızı seçmek istiyoruz' diyen Kuşulular, yine sandığa gitmedi. Sandıktan tek oy bile çıkmadı. Bunun üzerine kaymakamlık, ikinci kez sandığı boykot eden Kuşu'ya Ortaokul Müdürü Feridun Aktay'ı bu kez tarih belirlemeden tekrar muhtar vekili olarak atadı. 10 Ağustos 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de oy kullanmayan Kuşulular, 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım'daki genel seçimlerde de sandığa gitmedi. Kuşulular, belde statülerinin geri verilmesi için konuyu Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkemeden Kuşuluları sevindiren karar çıktı. Kuşu'ya belde olma hakkı geri verildi. 3 Nisan 2017 tarihinde de Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, beldeye kayyum belediye başkanı olarak görevlendirildi. 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa oylamasında da uzun bir aradan sonra boykotu sonlandıran Kuşulular oy kullandı. 7 SANDIKTA 1849 SEÇMEN OY KULLANACAK Kaymakam Halim'in kayyum belediye başkanı olarak görev yaptığı beldenin sakinleri bugünkü yerel seçimde bu kez belediye başkanını seçmek için sandığa koştu. Seçim heyecanı yaşayan 1849 seçmen, Nurullah Bayram Ortaokulu'nun sınıflarında kurulan 7 sandığa adeta akın etti. Bugünkü seçimlere AK Parti'den Feridun Aktay, MHP'den Murat Güntaş, Saadet Partisi'nden Sayim Altın, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Halil Baş belediye başkanlığı için aday oldu ve yarışa katıldı. MHP'nin adayı Murat Güntaş, "Kuşulular olarak 5 defa seçime gitmedik. Belediye başkanlığı inşallah bize nasip olur. Allah bana bu kutsal görevi verip, vatandaşlara hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder inşallah" dedi. AK Parti'nin adayı Feridun Aktay da "İnşallah halkımızın tercihi ve teveccühü ile belediye başkanlığı bize nasip olur, biz de halkımıza hizmet vermeye devam ederiz" diye konuştu. Belde sakinlerinden Halime Bozkurt (32), "Belediyeliğimiz elimizden alındığı için biz 5 yıldır seçimlere gitmiyorduk. Hukuk mücadelemiz sonucunda, beldeliğimiz geri verildi. Şimdi de belediye başkanımızı seçmeye geldik" dedi. Belde sakinlerinden Bircan Güntaş (47) ise "Bugün buraya belediye başkanımızı seçmeye geldik. Allah'ın izniyle beldelik hakkımızı kazandık. Tekrar köy olmak istemiyoruz" diye konuştu.

